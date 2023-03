Principal partido de oposição da Índia realiza manifestações não violentas em todo o país contra condenação de líder

Apoie o 247

NOVA DELI, 26 de março (Sputnik) - O principal partido de oposição da Índia, o Congresso Nacional Indiano, realizou protestos não violentos em massa no domingo após a desqualificação de seu líder, Rahul Gandhi, do parlamento do país.



Na sexta-feira, Gandhi foi destituído de seu status de legislador depois que um tribunal o sentenciou a dois anos de prisão por sugerir durante um discurso de campanha de 2019 que os ladrões tendem a ter o sobrenome Modi. O caso foi arquivado por Purnesh Modi, membro do Partido Bharatiya Janata (BJP) do primeiro-ministro Narendra Modi. Gandhi foi libertado sob fiança imediatamente após o julgamento, com sua sentença suspensa por 30 dias para permitir que ele apelasse para um tribunal superior.



De acordo com um comunicado do partido, o Congresso Nacional Indiano está realizando um "satyagraha" no domingo, uma forma de protesto não violento cunhado por Mahatma Gandhi, em frente às estátuas do líder em todos os estados indianos e sedes distritais. Satyagraha é visto como uma forma prática e deliberada de protestar contra leis injustas. Os protestos começaram às 10h00 locais (04h30 GMT) e terminaram às 17h00.



O partido disse anteriormente que milhões de aliados de Gandhi e outros, independentemente de suas afiliações políticas, se juntariam a ele na luta pela verdade e justiça.



O Congresso Nacional Indiano, ou apenas Congresso, é o segundo maior partido político da Índia e a organização política mais antiga do país. O Congresso foi o partido governante por décadas até sua derrota eleitoral para o BJP em 2014. Atualmente lidera a Aliança Progressista Unida, de centro-esquerda, que representa vários estados do país.

