Príncipe Harry relembra uso de fantasia nazista: "um dos maiores erros da minha vida"

247 - No novo documentário "Harry & Meghan", da Netflix, o príncipe Harry, da família real britânica, relembrou o momento em que, aos 20 anos, usou um uniforme nazista em uma festa à fantasia, e classificou o caso como "um dos maiores erros da vida." A informação é do Splash UOL.

O caso remete a 2005, quando Harry compareceu a uma festa à fantasia vestindo uma faixa com uma suástica no braço.

"Foi provavelmente um dos maiores erros da minha vida. Eu me senti tão envergonhado depois. Tudo o que eu queria era consertar isso. Eu me sentei e conversei com o rabino-chefe em Londres, algo que teve um impacto profundo em mim. Eu fui a Berlim e conversei com um sobrevivente do Holocausto. Não poderia ignorar e continuar a cometer os mesmos erros na vida. Mas eu aprendi com isso", afirmou o príncipe, no terceiro episódio do documentário.

