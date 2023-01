Príncipe inglês admite ter matado 25 pessoas no Afeganistão

Apoie o 247

247 - O príncipe Harry do Reino Unido, Duque de Sussex, admitiu em sua autobiografia, intitulada 'Spare', que deve ser lançada na próxima terça-feira (10), ter matado 25 pessoas no Afeganistão durante suas duas missões de serviço militar no país asiático, informou a emissora Sky News, citando uma cópia do livro.



"Sempre pude dizer exatamente quantos combatentes inimigos eu havia matado. E parecia essencial para mim não ter medo daquele número... Então meu número: vinte e cinco. Não era algo que me enchesse de satisfação, mas eu não estava envergonhado também", disse Harry em seu livro.

O príncipe inglês descreveu a eliminação dos alvos como a remoção de “peças de xadrez” de um tabuleiro. Segundo ele, os responsáveis por "crimes contra a humanidade" ​​e seus simpatizantes eram “inimigos da humanidade” e combatê-los era um ato de vingança.

'Spare' cobre a vida de Harry desde a infância até os dias atuais, incluindo sua dedicação ao serviço militar, que o levou duas vezes às linhas de frente no Afeganistão durante a intervenção da Otan no país. Ele serviu primeiro como controlador aéreo avançado de 2007 a 2008, e depois pilotando helicópteros de ataque entre 2012 e 2013.

A invasão liderada pelas forças da Otan matou dezenas de milhares de afegãos ao longo de 20 anos, além de ter falhado em afastar o Talibã do poder e eliminar a ameaça terrorista. O movimento nacionalista chegou ao poder em agosto de 2021, após a retirada das forças estadunidenses do país.

