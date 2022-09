Príncipe William é o número 1 na linha de sucessão ao trono do Reino Unido

Apoie o 247

ICL

247 - Sucede a rainha Elizabeth II, que morreu nesta quinta-feira, 8, o seu filho primogênito Charles III, que vai assumir o trono do Reino Unido. Sendo assim, o príncipe William de Gales é o primeiro na linha de sucessão.

Na monarquia inglesa, o filho primogênito do monarca é o herdeiro do trono.

William Arthur Philip Louis, nasceu em 21 de junho de 1982, em Londres, no Reino Unido, e é filho de Charles com a princesa Diana. Ele é casado com Kate Middleton, com quem tem 3 filhos.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.