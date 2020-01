Príncipes William e Harry desmentem notícia 'ofensiva' sobre relações entre eles

Sputnik - Os dois príncipes emitiram hoje uma declaração conjunta através de um porta-voz no mesmo dia em que se realizará uma reunião de emergência convocada pela rainha Elizabeth II.

Esta reunião, na qual participarão Elizabeth II, Harry, William e o pai de ambos, príncipe Charles, servirá para discutir o futuro do duque e duquesa de Sussex, depois de terem decidido inesperadamente abandonar os seus compromissos reais optando por uma vida independente.

O príncipe William e seu irmão mais novo, príncipe Harry, emitiram essa declaração oficial condenando uma notícia "ofensiva e potencialmente prejudicial" publicadano jornal The Times desta manhã.

"Apesar das negações claras, uma história falsa foi publicada hoje em um jornal do Reino Unido especulando sobre a relação entre o duque de Sussex e o duque de Cambridge", dizia o comunicado. "O uso de linguagem inflamatória dessa maneira é ofensivo e potencialmente prejudicial."

O The Times noticiou, citando uma fonte anônima, que o duque de Cambridge "intimidou" seu irmão e a esposa dele Meghan por não gostar dela, fato que poderia ter sido fundamental para os Sussex tomarem a decisão de se afastar de seus deveres reais.

O jornal ainda escreveu que o casal real se sentiu "afastado" da família real devido à atitude de "bullying" do príncipe William.

A declaração ocorre no mesmo dia em que irá decorrer em Sandringham, Norfolk, no leste da Inglaterra, uma reunião com a presença da rainha Elizabeth II, do príncipe Charles, do príncipe William e do príncipe Harry para decidir as implicações da decisão dos Sussex. É provável que a esposa de Harry, Meghan, participe das negociações através de videoconferência do Canadá.

Harry e Meghan surpreenderam o mundo ao anunciar que pretendem renunciar aos compromissos mais relevantes da família real e viver de uma forma mais independente.

Segundo fontes próximas à monarca britânica, a rainha ficou decepcionada com essa decisão.