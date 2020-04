Princípio ativo de remédio sugerido por Pontes contra a covid-19 é pior que cloroquina, diz pesquisa chinesa

247 - O princípio ativo do vermífugo Annita, a nitazoxanida, anunciado pelo ministro da Ciência e tecnologia, Marcos Pontes, como um “remédio secreto” para ser testado em pacientes contaminados pela covid-19 é menos efetivo e mais tóxico do que outras drogas que atualmente estão sendo testadas por diversos países. O alerta foi feito em estudos científicos publicados por especialistas cineses, diz a jornalista Mônica Bergamo em sua coluna no jornal Folha de S. Paulo.

No estudo conduzido por virologistas e cientistas de Wuhan, onde começou a pandemia do novo coronavírus, foram testadas sete e comparadas a eficácia de sete drogas. A cloroquina foi considerada a mais efetiva e menos tóxica que as demais, quando administrada em dose maior.

O Remdesivir, aplicado no combate ao Ebola, também teve um bom resultado no caso da covid-19, segundo o estudo. Já a nitazoxanida só apresentou atividade antiviral adequada em doses elevadas, que se mostraram tóxicas.

A reportagem destaca que “um dos projetos aprovados para pesquisa com a nitazoxanida no Brasil terá como centros participantes o Comando da Aeronáutica do Rio, o Comando da Aeronáutica de SP, o Hospital Naval Marcílio Dias, do Rio, e o HFA (Hospital das Forças Armadas)”.

