Processo de paz na Etiópia avança

ADDIS ABEBA, 10 Jan (Reuters) - As forças Tigray, que travaram uma guerra de dois anos contra o governo federal da Etiópia, começaram a entregar armamento pesado ao exército nacional como parte de um processo de paz liderado pela União Africana na terça-feira.



A desmobilização das forças Tigray é vista como fundamental para o acordo de cessar-fogo de 2 de novembro, juntamente com a restauração dos serviços, retomada da ajuda humanitária e retirada das tropas eritreias, que lutaram ao lado do exército etíope, mas não fizeram parte da trégua.



O conflito criou condições de fome para centenas de milhares da população de Tigray, matou milhares e deslocou milhões no norte da Etiópia.



A entrega na cidade de Agulae, cerca de 30 km (18 milhas) a nordeste da capital regional Mekelle, foi supervisionada por uma equipe de monitoramento composta por membros dos dois lados e um órgão regional, a Autoridade Intergovernamental para o Desenvolvimento (IGAD).

Na cerimônia, Mulugeta Gebrechristos, representante das Forças de Defesa Tigray (TDF), disse que o início do desarmamento desempenharia um papel importante na restauração da paz.



"Estamos operando com a crença de que, se quisermos ter paz, todas as coisas que abrem portas para provocações não devem estar lá. A paz é vital para todos nós", disse Mulugeta em um discurso transmitido pela TV Tigrai.



"Somos todos (parte de) uma Etiópia. Tanto nós quanto o TDF saímos de nossas respectivas posições defensivas em paz, compreensão e amor", disse Aleme Tadesse, representante do exército etíope.



Soldados eritreus saíram de várias cidades importantes em Tigray no final do mês passado, mas não deixaram o território Tigrayan, segundo moradores. A Eritreia se recusou a comentar se as tropas partirão.

