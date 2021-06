Procurador pede prisão preventiva de Keiko Fujimori, candidata da direita derrotada no Peru

Um promotor do Peru alegou que a ex-deputada Keiko Fujuimori Higuchi violou regras impostas por um tribunal superior na resolução que havia ordenado sua libertação edit

247 - O promotor José Domingo Pérez pediu ao juiz Víctor Zúñiga Urday a prisão preventiva da candidata derrotada da direita à presidência do Peru, Keiko Fujuimori Higuchi, do Fuerza Popular. A ex-deputada é acusada de suposto crime de lavagem de dinheiro. A informação é do jornal El Comercio.

De acordo com o pedido, o promotor alegou que Keiko Fujimori violou regras impostas por um tribunal superior, na resolução que ordenou sua libertação em 2020, como a comunicação com testemunhas vinculadas ao caso de supostas contribuições ilícitas para suas campanhas de 2011 e 2016.

“Foi novamente determinado que o réu Fujimori Higuchi viola a restrição de não se comunicar com testemunhas; portanto, foi notado como fato público e notório que foi comunicado à testemunha Miguel Torres Morales ”, afirmou a solicitação.

A ex-parlamentar foi derrotada pelo candidato da esquerda à presidência peruana, Pedro Castillo, que teve 72 mil votos a mais, com 100% das urnas apuradas (veja abaixo).

#ONPEinforma [ACTUALIZACIÓN DE RESULTADOS] Actas contabilizadas para fórmula de presidente y vicepresidentes a las 09:19 horas del 10 de junio. pic.twitter.com/OReknNDwiG June 10, 2021

