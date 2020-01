Procuradoria pede prisão de diretor de presídio e de 30 agentes penitenciários após fuga no Paraguai

Autoridades do Paraguai investigam se uma rede de corrupção facilitou a fuga de 76 presos integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC). Autoridades brasileiras fizeram um bloqueio na fronteira com o país vizinho edit

247 - A Procuradoria do Paraguai pediu a prisão do diretor de presídio regional de Pedro Juan Caballero e de 30 agentes penitenciários depois que 76 detentos de uma facção brasileira fugiram por um túnel neste domingo (19). Dos presos, fugitivos 40 são brasileiros e 36 paraguaios. Autoridades do país vizinho investigam se uma rede de corrupção facilitou a fuga dos integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC).

O presídio está localizado fronteira com a cidade brasileira de Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul. Como consequência da fuga, autoridades brasileiras fizeram um bloqueio na região. Um detento foi capaturada no Brasil. De acordo com o Departamento de Operações da Fronteira (DOF), o rapaz de 30 anos é de Imperatriz (MA) e cumpria pena no presídio regional por tráfico de drogas há quatro anos.