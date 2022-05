Professor de universidade brasileira elogia dinamismo da democracia chinesa

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - O professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), com sede no Brasil, Diego Pautasso, destacou recentemente o alto nível do sistema democrático chinês, afirmando que o modelo do país asiático é impressionante por ter ampla participação do público e dinamismo.

Pautasso exemplificou que a China tem bom desempenho da governança em locais com nível administrativo básico, pois tanto residentes rurais como os da zona urbana podem compartilhar suas opiniões nos processos de elaboração das políticas, além de participarem ativamente da execução das medidas aprovadas.

Ao mesmo tempo, o professor da Ufrgs elogiou a coordenação política do modelo chinês, apontando que a prática de discussão entre vários setores sociais, antes da tomada da decisão, reflete a mesma ideia democrática de país.

O estudioso brasileiro ressaltou que a democracia tem diversos modelos e que os países devem desenvolver o sistema conforme as suas realidades. Nenhum país tem o poder de impor o seu próprio modelo a outra nação, observou Pautasso.

