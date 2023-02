Professores, funcionários públicos e maquinistas britânicos iniciam greve nesta quarta

Apoie o 247

Reuters - Até meio milhão de professores, funcionários públicos e maquinistas britânicos abandonaram seus postos de trabalho na maior greve coordenada em uma década nesta quarta-feira, com os sindicatos ameaçando mais perturbações enquanto o governo finca o pé em sobre demandas salariais.

As greves em massa em todo o país fecharam escolas, interromperam a maioria dos serviços ferroviários e forçaram os militares a ficarem de prontidão para ajudar nas verificações de fronteira em um dia apelidado de "quarta-feira de greve".

De acordo com os sindicatos, cerca de 300.000 professores participaram, o maior grupo envolvido, em uma ação mais ampla de 500.000 pessoas, o maior número desde 2011, quando servidores públicos pararam em massa.

O primeiro-ministro Rishi Sunak condenou as greves que forçaram milhões de crianças a faltar à escola.

"Estou claro que a educação de nossos filhos é preciosa e eles merecem estar na escola hoje sendo ensinados", disse ele.

Seu governo adotou uma linha dura contra os sindicatos, argumentando que ceder às exigências de grandes aumentos salariais alimentaria ainda mais o problema da inflação na Grã-Bretanha.

Dezenas de milhares de trabalhadores da educação marcharam pelo centro de Londres com cartazes que diziam "As crianças merecem mais" e "Salve nossas escolas, pague".

Participando da marcha, a professora primária Hannah Rice, 32, disse esperar que a escala da ação envie uma mensagem forte ao governo.

"Este governo deveria ter vergonha da forma como está administrando as coisas", disse ela. "É claro que as pessoas estão infelizes, é claro que precisa haver uma mudança."

O Sindicato do PCS, que representa cerca de 100.000 servidores públicos em greve de mais de 120 departamentos governamentais, alertou sobre novas greves coordenadas.

"Se o governo não fizer algo a respeito, acho que veremos mais dias como hoje com mais e mais sindicatos participando", disse o secretário-geral do PCS, Mark Serwotka, à Reuters.

"Precisamos de dinheiro agora", acrescentou.

Propagação de greves

Com a inflação em mais de 10% - o nível mais alto em quatro décadas - a Grã-Bretanha viu uma onda de greves nos últimos meses nos setores público e privado, incluindo trabalhadores de saúde e transporte, funcionários de armazéns da Amazon e funcionários dos correios do Royal Mail.

Na próxima semana, enfermeiros, equipes de ambulâncias, paramédicos, atendentes de chamadas de emergência e outros profissionais de saúde devem realizar mais paralisações , enquanto os bombeiros esta semana também apoiaram uma greve nacional.

Os grevistas estão exigindo aumentos salariais acima da inflação para cobrir as contas crescentes de alimentos e energia que, segundo eles, os deixaram lutando para sobreviver.

Até agora, a economia não sofreu um grande impacto com a greve, com o custo das greves nos oito meses até janeiro estimado pelo Centro de Economia e Pesquisa Empresarial em cerca de 1,7 bilhão de libras (US$ 2,09 bilhões), ou cerca de 0,1% do PIB esperado.

Ele colocou o impacto estimado das greves dos professores em cerca de 20 milhões de libras por dia.

Mas as greves podem ter um impacto político no governo de Sunak.

Seu Partido Conservador está atrás do Partido Trabalhista de oposição em até 25 pontos percentuais nas pesquisas e as pesquisas indicam que o público acha que o governo lidou mal com as greves.

Mary Bousted, secretária-geral do Sindicato Nacional de Educação, disse à Reuters que os professores de seu sindicato sentiram que não tinham escolha a não ser fazer greve, já que a redução do salário significava que muitos estavam deixando a profissão, tornando mais difícil para aqueles que permaneceram.

"Houve, nos últimos 12 anos, um declínio realmente catastrófico em longo prazo em seus salários", disse ela do lado de fora de uma escola no sul de Londres.

"Eles estão dizendo, com muita relutância, que já chega e que as coisas precisam mudar."

O fechamento das escolas dificultou a vida de milhões de pais que trabalham.

Miranda Evans, 44, gerente de políticas e programas do sul do País de Gales, disse que apoiou as greves, mas eles a deixaram trabalhando em casa enquanto cuidavam de seus três filhos de 15, nove e seis anos.

"Eles estão todos ao meu redor enquanto envio e-mails", disse ela. "É altamente estressante."

