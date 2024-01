Projeções dão vitória a Donald Trump nas primárias de Iowa. Opositor contesta

Trump diz que se sente 'muito honrado' pela vitória projetada no 'Iowa Caucus'. Ron de Santis contestou as projeções como 'interferência eleitoral' edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump disse em entrevista à Fox News que se sente “muito honrado” por ser proclamado um provável vencedor na votação das primárias republicanas de Iowa para a indicação presidencial do partido no estado.



“Sinto-me ótimo”, disse Trump na noite desta segunda-feira (16). "Estou muito honrado por uma ligação tão precoce".

No entanto, o diretor de comunicação da campanha de Ron DeSantis, Andrew Romeo, criticou as projeções da mídia dos EUA que declaravam Trump como vencedor das primárias, chamando tais previsões antecipadas de "interferência eleitoral".

continua após o anúncio

"É absolutamente ultrajante que a mídia participe de interferência eleitoral ao declarar o vencedor antes que dezenas de milhares de eleitores de Iowa tivessem a chance de votar", disse Romeo em um comunicado através da plataforma de mídia social X. "A mídia está apoiando Trump e este é o exemplo mais flagrante até agora."

Grandes veículos de mídia, incluindo ABC News, NBC News, CBS News, Associated Press e outros, projetaram anteriormente na noite de segunda-feira que Trump venceria na disputa pela nomeação presidencial republicana.

continua após o anúncio

As primárias republicanas são realizadas em 1.600 locais de votação em todo o Iowa, mas é difícil estimar quantos eleitores estarão presentes em cada uma das sessões, disse um porta-voz do partido republicano à agência Sputnik mais cedo na segunda-feira.

Iowa enviará 40 delegados à Convenção Nacional Republicana, que está programada para 15 a 18 de julho em Milwaukee, Wisconsin. Um total de 2.500 pessoas votará na convenção. Para ganhar a nomeação republicana, um candidato precisa garantir os votos de 1.215 delegados.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: