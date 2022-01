Projeto de fonte de energia limpa quase inesgotável, "Sol artificial" chinês bate novo recorde mundial

Apoie o 247

ICL

Xinhua e Sputnik - Cientistas chineses estabeleceram um novo recorde mundial ao alcançarem uma temperatura plasmática de 120 milhões de graus Celsius durante 101 segundos em um experimento na sexta-feira, um passo fundamental em direção a operação experimental de um reator de fusão.

O avanço foi anunciado por Gong Xianzu, pesquisador do Instituto de Física Plasmática da Academia Chinesa de Ciências (ASIPP), responsável pelo experimento realizado em Hefei, capital da Província de Anhui, no leste da China.

O reator conseguiu manter a temperatura de 70 milhões de graus Celsius por 17 minutos e 36 segundos na última sexta-feira (31). Para se ter noção do quão impressionante é a temperatura alcançada pelo EAST, o Sol chega a registrar "somente" 15 milhões de graus Celsius.

PUBLICIDADE

Em maio de 2021, as instalações chinesas conseguiram alcançar temperaturas de 160 milhões de graus Celsius, porém por menos tempo, durante 20 segundos.

O aparelho foi apelidado de "sol artificial" porque pretende recriar a fusão nuclear, um processo similar ao que ocorre nas estrelas, inclusive no nosso Sol, e poderia se tornar uma fonte quase inesgotável de energia limpa.

PUBLICIDADE

O Tokamak Superconductor Experimental Avançado se localiza na cidade de Hefei, que fica cerca de 500 quilômetros a oeste de Xangai. O aparelho tem aproximadamente 11 metros de altura, oito metros de diâmetro e pesa mais de 400 toneladas.

Outros dois reatores fazem parte do projeto dos Institutos Hefei de Ciências Físicas da Academia de Ciências da China ao lado do EAST, porém são menores. Um se encontra no sudoeste da China, na cidade de Chengdu e o outro foi construído em Wuhan.

PUBLICIDADE