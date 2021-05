Projeto de lei contra 'desafios' da China é apresentado ao Congresso dos EUA

Sputnik - Um deputado da Câmara dos Representantes apresentou ao Congresso dos EUA um projeto de lei destinado a resistir aos "desafios" da China, segundo comunicado no site da Comissão do Congresso.

O documento, intitulado Garantia da Liderança Global e do Engajamento dos EUA (ou EAGLE Act, na abreviação em inglês), foi proposto pelo presidente da Comissão de Assuntos Estrangeiros da Câmara, o democrata Gregory Meeks, nesta terça-feira (25).

Segundo Meeks, o objetivo da lei é fortalecer "os institutos americanos e a competitividade dentro do país, bem como a diplomacia americana no exterior, a fim de reagir efetivamente aos desafios da China".

Os elementos-chave do projeto preveem, além do mais, a extensão do número de funcionários do secretário de Estado responsáveis pela região do Indo-Pacífico.

O deputado democrata afirmou, ao apresentar o documento, citado pelo jornal Business Standard, que "a República Popular da China tenta cada vez mais minar essa ordem baseada em regras e desafiar o lugar dos EUA nela. Nós devemos alavancar os verdadeiros pontos fortes dos EUA e nos focar nos desafios reais presentados pela China".

Adicionalmente, o documento contém o apelo para "estimular a competitividade estratégica e econômica dos Estados Unidos na arena mundial através de ações climáticas, diplomacia de vacinas, financiamento de desenvolvimento e parcerias digitais e cibernéticas".

