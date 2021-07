Propostas chinesas na Apec incentivam confiança da região Ásia-Pacífico para vencer a pandemia

Rádio Internacional da China - O presidente chinês, Xi Jinping, participou na sexta-feira (16)do encontro informal da Apec realizado online. As propostas apresentadas por ele incentivaram a confiança dos países da região Ásia-Pacífico para vencer a pandemia. O economista e diretor brasileiro do centro de pesquisa sobre a China, Ronnie Lins, defendeu que o discurso do líder chinês apresenta programas viáveis para que a comunidade coopere na luta contra a pandemia.

No meio do surgimento de diversas ondas da pandemia em que o vírus está constantemente em mutação, a economia mundial se encontra num momento frágil para ser recuperada. Neste contexto, a Apec convocou uma outra cúpula para abordar as medidas de combate à crise sanitária e de recuperação econômica.

Na ocasião, o presidente chinês reiterou a posição chinesa de apoiar os esforços da comunidade internacional na luta contra a pandemia, incluindo o fornecimento da assistência financeira de US$3 bilhões para os países em desenvolvimento nos próximos três anos, além de apoiar a isenção da propriedade intelectual das vacinas contra a Covid-19. Além disso, o país está disposto a se integrar nas iniciativas que garantem a estabilidade e a segurança da cadeia de fornecimento de vacinas, e incentivam as logísticas de materiais-chave. Essas medidas práticas beneficiarão os países da região da Ásia-Pacífico e as nações em desenvolvimento, e demonstram a vontade e a determinação chinesa de superar as dificuldades em conjunto com os parceiros da região.

