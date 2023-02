Protestos contra a OTAN atingem a França (vídeo)

Apoie o 247

RT - Múltiplos protestos em massa contra a adesão da França à OTAN e seu apoio contínuo a Kiev foram realizados no domingo na capital Paris e em outros locais em todo o país.

s manifestações, que acontecem pelo segundo fim de semana consecutivo, foram organizadas pelo partido direitista Les Patriotes, liderado por Florian Philippot, que compareceu pessoalmente ao comício em Paris.

O político afirmou que o evento de domingo, chamado de Marcha Nacional pela Paz, atraiu ainda mais participantes do que na semana passada, quando cerca de 10.000 compareceram a um comício na capital francesa. De acordo com Philippot, protestos anti-OTAN em menor escala também foram realizados em cerca de 30 outros locais na França.

Nouvelle manifestation contre la subvention de la guerre en Ukraine 🇺🇦 et la sortie de la France 🇫🇷de l’OTAN.

Les médias continuent de nous ignorer, mais la résistance monte en France👊



Os manifestantes marcharam pelas ruas de Paris, carregando uma grande faixa com os dizeres "Pela Paz". Os manifestantes pediram a retirada da França tanto da OTAN liderada pelos Estados Unidos quanto da UE, e pediram a suspensão do fornecimento de armamento à Ucrânia. Os manifestantes também atacaram o atual presidente francês, Emmanuel Macron, gritando "Macron saia!" – um slogan comumente usado por vários manifestantes antigovernamentais durante sua presidência.

Após a marcha, os manifestantes realizaram uma manifestação liderada por Philippot, que foi filmado desfigurando as bandeiras da OTAN e da UE ao lado de seus apoiadores. As imagens do evento foram compartilhadas pelo próprio político nas redes sociais.

O político tem organizado protestos ativamente contra a adesão da França à OTAN e à UE desde o outono passado, enquanto argumenta contra o fornecimento de armas à Ucrânia. Entre 2012 e 2017, Philippot foi vice-presidente do maior partido da oposição na França, o Rally Nacional, liderado até o ano passado por Marine Le Pen. Depois de deixar o Comício Nacional, o político de 41 anos fundou seu próprio partido de direita, Les Patriotes.

A França está entre os principais apoiadores de Kiev no conflito em curso com a Rússia, que eclodiu há um ano. Embora Macron tenha pedido repetidamente uma solução diplomática para as hostilidades, Paris forneceu ativamente diversos armamentos à Ucrânia, incluindo veículos blindados e avançados obuses autopropulsados.

