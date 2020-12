Protótipo de foguete da SpaceX explode ao pousar durante teste (vídeo)

Protótipo de foguete Starship desenvolvido pela empresa norte-americana SpaceX. Depois de passar um tempo voando, tocou a superfície do planeta, começou a pegar fogo, ocasionando uma explosão edit

Agência Sputnik - Protótipo de foguete Starship desenvolvido pela empresa norte-americana SpaceX para missões no espaço profundo explodiu durante testes.

Durante testes, realizados no Texas, um foguete Starship levantou voo por empuxo, tomou posição horizontal, passou algum tempo voando horizontalmente e depois voltou para posição inicial e começou a descer para a Terra.

Quando o foguete tocou a superfície do planeta, começou a pegar fogo e ocasionou uma explosão.

No dia anterior aos testes foi informado que o protótipo de Starship deveria alcançar 15 quilômetros. Os testes foram adiados muitas vezes.

O presidente-executivo da empresa SpaceX, Elon Musk, relatou sucesso dos testes do protótipo. "Marte, estamos chegando!", acrescentou Musk.

O lançamento foi a primeira tentativa do foguete de subir aos céus com o casco completo da espaçonave. Além disso, foi o primeiro voo com três motores Raptor. A versão final terá seis motores.

Anteriormente, foi revelado sobre testes bem-sucedidos de três motores.

Uma das diferenças principais de Starship será o método de pouso. Ao voltar, o foguete descerá planando com ajuda de estabilizadores – dois inferiores e dois superiores, e só perto da superfície é que deve se virar e concluir o pouso.

