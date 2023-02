Putin acusa Ocidente de alimentar guerra global para destruir a Rússia

"Eles pretendem transformar um conflito local em confronto global. Vamos reagir de acordo, porque estamos falando da existência do nosso país", afirmou o presidente edit

Reuters - O presidente Vladimir Putin prometeu nesta terça-feira (21) continuar com a guerra da Rússia na Ucrânia e acusou a aliança da Otan liderada pelos Estados Unidos de atiçar as chamas do conflito na crença equivocada de que poderia derrotar Moscou em uma confronto mundial.

Ladeado por quatro bandeiras tricolores russas de cada lado, Putin disse à elite política e militar da Rússia que a Rússia "resolveria com cuidado e consistência as tarefas que enfrentamos" na Ucrânia.

Além da promessa de continuar a guerra e dos alertas ao Ocidente sobre um confronto global, Putin também procurou justificar a guerra, dizendo que ela foi imposta à Rússia e que ele entendia a dor das famílias daqueles que morreram em batalha.

"O povo da Ucrânia se tornou refém do regime de Kiev e de seus senhores ocidentais, que efetivamente ocuparam este país no sentido político, militar e econômico", disse Putin.

"Eles pretendem transformar um conflito local em uma fase de confronto global. É exatamente assim que entendemos tudo e vamos reagir de acordo, porque neste caso estamos falando da existência do nosso país."

Derrotar a Rússia, disse ele, era impossível. O chefe do Kremlin, de 70 anos, disse que a Rússia nunca cederia às tentativas ocidentais de dividir sua sociedade, acrescentando que a maioria dos russos apoiava a guerra.

Ucrânia

Quando falou sobre a anexação de quatro territórios ucranianos no ano passado, foi aplaudido de pé no centro de exposições Gostiny Dvor, a poucos passos do Kremlin.

Ele pediu à plateia, que incluía legisladores, soldados, chefes de espionagem e chefes de empresas estatais, que se levantassem para lembrar aqueles que perderam a vida na guerra. Ele prometeu um fundo especial para as famílias das vítimas.

O conflito na Ucrânia é de longe a maior aposta de um chefe do Kremlin desde pelo menos a queda da União Soviética em 1991 - e uma aposta que líderes ocidentais como o presidente dos EUA, Joe Biden, dizem que ele deve perder.

As forças russas sofreram três grandes reveses no campo de batalha desde o início da guerra, mas ainda controlam cerca de um quinto da Ucrânia.

Dezenas de milhares de homens foram mortos, e Putin agora diz que a Rússia está travada em uma batalha existencial com um Ocidente arrogante que, segundo ele, quer dividir a Rússia e roubar seus vastos recursos naturais.

O Ocidente e a Ucrânia rejeitam essa narrativa e dizem que a expansão da Otan para o leste não é justificativa para o que eles dizem ser uma apropriação de terras ao estilo imperial fadada ao fracasso.

Inclinar para a Ásia?

Putin, que assumiu a presidência no último dia de 1999 de Boris Yeltsin, disse que o Ocidente falhou em destruir a economia russa com as sanções mais severas da história moderna.

"Eles querem fazer o povo sofrer... Mas seus cálculos não se concretizaram. A economia e a administração russas se mostraram muito mais fortes do que eles pensavam", disse Putin.

A economia de US$ 2,1 trilhões da Rússia está prevista pelo Fundo Monetário Internacional para crescer 0,3% este ano, muito abaixo das taxas de crescimento da China e da Índia, mas um resultado muito melhor do que o previsto quando a guerra começou.

A Rússia desde a queda da União Soviética em 1991, disse Putin, tem sido orientada para o Ocidente, brincando sobre como nenhum russo comum derrama lágrimas sobre a perda de iates e propriedades no Ocidente por russos ricos.

A Rússia estava se voltando para as grandes potências asiáticas e Putin pediu às empresas que investissem na economia russa.

