Putin acusa Ocidente de 'preparar assassinato' de jornalistas russos

Sputnik - O presidente russo, Vladimir Putin, afirmou hoje (25) que no decorrer da operação especial da Rússia na Ucrânia foram revelados fatos de violações do direito internacional pelos nazistas, inclusive homicídios.

De acordo com o líder russo, houve provocações contra as Forças Armadas da Rússia, com envolvimento da mídia estrangeira, isso deve ser "reprimido resolutamente".

"Já que neste campo informacional eles [países do Ocidente] também estão sofrendo derrota, enganando, claro, seus cidadãos, utilizando sua posição monopolista no espaço de informação em seus países e em alguns outros países, mas sofrendo um fiasco aqui, no território russo, passaram para o terror. Para a preparação de homicídios de nossos jornalistas", constatou.

Em primeiro plano o Ocidente colocou a tarefa de dividir a sociedade da Rússia e destruir o país por dentro, mas nem isso consegue, afirmou Putin.

