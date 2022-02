Putin afirma que acordo com Ucrânia só será possível se forem respeitadas condições russas

Putin exige garantia de que a Ucrânia se manterá com status de neutralidade edit

Sputink - A declaração do presidente russo foi dada durante conversa nesta segunda-feira (28) com o presidente da França, Emmanuel Macron.

Os dois presidentes tiveram uma séria e detalhada conversa por telefone nesta segunda-feira (28) e analisaram a fundo o atual cenário na Ucrânia. De acordo com informações do Kremlin, Macron demonstrou esperança sobre uma possível resolução diplomática.

Putin detalhou que um acordo envolvendo a situação na Ucrânia só será viável se as legítimas questões de segurança apresentadas pela Rússia forem levadas em consideração.

Os pontos específicos mencionados pelo presidente russo são: reconhecimento da soberania russa sobre a Crimeia, desmilitarização e desnazificação do Estado ucraniano e a garantia de que a Ucrânia se manterá com status de neutralidade.

Em contrapartida, Macron também salientou três pontos importantes que a Rússia necessita cumprir para que as negociações diplomáticas avancem. O presidente francês pediu para que Moscou pare com supostos ataques a civis na Ucrânia, preserve as infraestruturas civis e proporcione acesso seguro às principais rodovias.

"O presidente Putin confirmou sua disposição em se comprometer com esses três pontos", informou o governo francês, acrescentando que os dois líderes também concordaram em manter contato nos próximos dias.

