Putin afirma que decidiu operação militar para "desnazificar" a Ucrânia

MOSCOU, 24 de fevereiro, TASS - O presidente russo, Vladimir Putin, disse que tomou a decisão de realizar uma operação militar especial em resposta ao discurso dos líderes das repúblicas do Donbass.

"As repúblicas populares de Donbass abordaram a Rússia com um pedido de ajuda. Em relação a isso, tomei a decisão de realizar uma operação militar especial. Seu objetivo é proteger as pessoas que são submetidas a abusos, genocídios do regime de Kiev durante oito anos e, para isso, buscaremos desmilitarizar e desnazificar a Ucrânia e levar à justiça aqueles que cometeram vários crimes sangrentos contra pessoas pacíficas, incluindo cidadãos russos", disse Putin no discurso de televisão.

A justiça e a verdade estão do lado da Rússia, disse o presidente Vladimir Putin em um discurso especial na televisão.

"O bem-estar, a própria existência de países e povos inteiros, seu sucesso e saúde são sempre originários do forte sistema de cultura e valores, experiência e tradições dos ancestrais, diretamente dependentes de habilidades de adaptação rápida à vida em constante mudança, consolidação de a sociedade, sua prontidão para consolidar e reunir todas as forças para seguir em frente", disse Putin.

"Sempre são necessárias forças, mas podem ser de qualidade diferente", disse o líder russo. "E sabemos que a verdadeira força está na justiça e na verdade que estão do nosso lado", acrescentou.

