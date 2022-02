Putin anuncia operação militar na Ucrânia; bombardeios são ouvidos Kiev (vídeos)

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou o início de uma operação militar na região de Donbass, em declaração oficial. Donbass, na Ucrânia, é onde ficam as repúblicas populares de Donetsk e Lugansk, de maioria étnica russa e reconhecidas como regiões independentes pelo presidente russo nesta semana.

Putin afirmou que as forças russas não têm planos de ocupar a Ucrânia. No entanto, a Rússia se defenderá caso seja necessário. Nos últimos dias, as tropas do governo ucraniano têm avançado na região, rompendo com o Acordo de Minsk de 2015. Nesta quarta-feira, 23, as repúblicas separatistas do Donbass pediram apoio militar à Rússia.

"As circunstâncias nos obrigam a tomar medidas decisivas e imediatas. As repúblicas populares de Donbass pediram ajuda à Rússia. A este respeito, de acordo com o artigo 51, parte sete da Carta da ONU [Organização das Nações Unidas], com a sanção do Conselho da Federação e em cumprimento de tratados de amizade e assistência mútua com a RPD e a RPL, ratificados pela Assembleia Federal, decidi realizar uma operação militar especial", disse Putin em um discurso.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Putin ainda lembrou que a Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) apoia grupos neonazistas na Ucrânia e está se aproximando das fronteiras da Rússia.

Bombardeios

Segundo a CNN e vídeos que circulam nas redes sociais, a capital da Ucrânia, Kiev, na madrugada desta quinta-feira, 24, foi alvo de bombardeios. O jornalista da CNN Matthew Chance, relatando ao vivo de Kiev, afirmou ter ouvido o que soou como "grandes explosões" na capital. Explosões também foram ouvidas em Kharkiv, cerca de 400 km a leste de Kiev. Alguns celulares estariam sem sinal na capital ucraniana.

Também foram registrados bombardeios na cidade de Mariupol, no leste do país.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

OFF FUTEBOLNEWS GUERRA RÚSSIA X UCRÂNIA



Momento em que se ouve uma explosão em Kiev, capital da Ucrânia. O jornalista da CNN colocou colete à prova de balas e também um capacete de soldado.pic.twitter.com/qeMqRNbJ49 — FutebolNews (@realfutebolnews) February 24, 2022

🚨URGENTE: Bombardeios múltiplos sendo disparados contra cidades da Ucrânia pic.twitter.com/9OEixhlMTu — José Lucas 🇧🇷🇨🇦 (@joseluc78945162) February 24, 2022





CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE