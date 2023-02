Putin anuncia que Rússia vai suspender participação no Tratado Novo Start, sobre redução de armas nucleares

Apoie o 247

Sputnik - O presidente russo, Vladimir Putin, anunciou que a Rússia está suspendendo sua participação no Tratado Novo Start.

"Hoje, sou forçado a anunciar que a Rússia está suspendendo sua participação no Tratado de Armas Ofensivas Estratégicas. Repito: não estamos nos retirando do tratado, mas sim suspendendo a participação [...] Devemos entender o que pretendem países como a França e Reino Unido e como levaremos em conta seus arsenais estratégicos, ou seja, o potencial de ataque combinado da aliança [Otan]", afirmou Putin.

De acordo com Putin, é um teatro do absurdo a declaração da Otan exigindo que a Rússia retornasse ao acordo, incluindo a realização de inspeções às infraestruturas nucleares russas.

"No início de fevereiro deste ano, houve uma declaração da Otan com uma exigência de que a Rússia voltasse a cumprir o acordo sobre armas estratégicas [...] Incluindo a permissão de inspeções em nossas infraestruturas de defesa e nucleares. Não sei como definir isso: é um teatro do absurdo. Nós sabemos que o Ocidente está diretamente relacionado com as tentativas do regime de Kiev de realizar ataques contra nossas bases aéreas estratégicas", declarou.

Além disso, Putin afirmou que os EUA, através da Otan, apresentam um ultimato à Rússia sobre o Novo Start: "cumpram tudo, mas nós vamos agir como quisermos".

Antes de retornar à discussão do acordo, nós devemos entender como levar em conta os arsenais nucleares da França e do Reino Unido, afirmou Putin.

