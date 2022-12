Putin apoia aumento do efetivo do exército e mudança da idade de recrutamento

Apoie o 247

TASS - O presidente russo, Vladimir Putin, apoiou a iniciativa do Ministério da Defesa de aumentar o tamanho do Exército e mudar a idade de recrutamento. Falando na reunião de final de ano do Ministério da Defesa, o chefe de Estado disse que as autoridades russas não repetirão os erros do passado e não se envolverão na militarização do país e da economia.

O ministro da Defesa, Sergey Shoigu, propôs convocar cidadãos russos com idades entre 21 e 30 anos para o serviço ativo, aumentar o efetivo em mais 30% e implantar 20 novas divisões. Ele também defendeu o restabelecimento dos distritos militares de Moscou e Leningrado e a criação de um novo grupo de combate nas regiões noroeste do país em resposta à potencial adesão da Finlândia e da Suécia à Otan.

A TASS sistematizou os destaques da reunião do conselho.

Mudando a idade de recrutamento, aumentando o tamanho do exército

O limite inferior da idade de recrutamento precisa ser aumentado gradualmente dos atuais 18 anos para 21 anos e o limite superior de 27 para 30 anos, disse Shoigu.

O chefe da defesa propôs aumentar o tamanho das Forças Armadas russas para 1,5 milhão. No início do ano, o Exército Russo tinha cerca de 1 milhão de efetivos e sua força numérica deveria chegar a 1,15 milhão a partir do próximo ano.

A potencial adesão da Finlândia e da Suécia à Otan exigirá a criação do "grupo de forças correspondentes" nas regiões do noroeste da Rússia, disse o chefe da Defesa. Em particular, espera-se que um corpo de exército seja implantado na República da Caréli

Shoigu também propôs restabelecer os distritos militares de Moscou e Leningrado e estabelecer dez novas divisões: cinco de artilharia, duas de ataque aéreo e três formações de infantaria motorizada (com duas das últimas a serem estacionadas nas regiões de Zaporíjia e Kherson). As brigadas existentes servirão de base para o desdobramento de outras sete divisões de infantaria motorizada e cinco divisões de infantaria de fuzileiros navais, disse o ministro da Defesa.

Shoigu também falou sobre a criação de três comandos operacionais de divisões de aviação, um caça e oito regimentos de aviação de bombardeiros e seis brigadas de aviação do exército nas Forças Aeroespaciais Russas. Cada exército de armas combinadas e exército de tanques deve ter uma divisão de aviação composta e uma brigada de aviação do exército de 80 a 100 helicópteros de combate, disse ele.

Putin apoiou as propostas do chefe da Defesa. Ele garantiu que as Forças Armadas russas se desenvolverão "com calma, ritmicamente, sem pressa e com persistência", e que o país não repetirá os erros do passado. "Não vamos entrar na militarização do país e na militarização da economia", sublinhou.

Operação militar especial na Ucrânia

Os objetivos da operação militar especial na Ucrânia serão sem dúvida alcançados e a segurança será garantida em todo o território da Rússia, incluindo suas novas regiões, disse Putin.

As operações de combate revelaram problemas, que precisam "ser tratados de forma especial", incluindo as questões de comunicações, comando e controle automatizado de tropas.. Putin também apontou os problemas expostos durante a mobilização parcial e a necessidade de modernizar o sistema de comissariados militares.

O chefe de Estado instruiu o Ministério da Defesa "a prestar atenção a todas as iniciativas civis" e também a responder às críticas "de forma justa e oportuna".

Os militares ucranianos sofreram "pesadas perdas" e "uma parte considerável" das armas que possuíam no início da operação militar especial já haviam sido destruídas, disse Shoigu, sem fornecer números exatos.

No seu conjunto, a operação militar especial demonstrou “o elevado profissionalismo dos comandantes” e a prontidão dos militares “para cumprir as missões de combate mais difíceis”, afirmou o ministro da Defesa. Ele também destacou "a excepcional confiabilidade e eficiência das armas e materiais russos".

Confronto com o Ocidente

Putin chamou os países ocidentais de "inimigos estratégicos" da Rússia, que lutam há séculos para enfraquecê-la e desintegrá-la:

A Rússia tentou fazer parte do "chamado mundo civilizado", mas descobriu-se que "não éramos bem-vindos lá", enquanto o impasse com as forças hostis na Ucrânia era inevitável, enfatizou o líder russo.

Agora, o potencial militar de praticamente todos os principais países da Otan está engajado contra a Rússia, enfatizou o chefe de Estado. Na estimativa de Shoigu, 27 países já gastaram US$ 97 bilhões em ajuda militar ao regime de Kiev e os especialistas da aliança estão presentes na zona de operações de combate, enquanto mais de 500 satélites ocidentais operam para os militares ucranianos.

A questão nuclear

A Rússia manterá e aumentará a prontidão de combate do seu poder nuclear, disse Putin. “Esta é a principal garantia de preservação de nossa soberania e integridade territorial e, como um todo, do equilíbrio de poder no mundo”. Em particular, os mísseis balísticos intercontinentais Sarmat mais avançados serão colocados em alerta de combate na Rússia em breve, apesar de alguns ajustes no cronograma, disse o chefe de Estado.

Como Shoigu apontou, a tríade nuclear russa é mantida no nível que garante "dissuasão estratégica confiável". A tríade nuclear russa já está 91,3% provida de armas modernas (em comparação com 89% há um ano) e outros 22 lançadores de mísseis, inclusive para ICBMs Sarmat, entrarão em alerta de combate somente na Força Estratégica de Mísseis Russa no ano que vem, disse o chefe de defesa disse.

Provisão do Exército com armas

O plano de aquisição de defesa da Rússia para os tipos básicos de armamento foi 91% cumprido este ano, disse Shoigu. As entregas dos tipos mais necessários de equipamentos militares e armas programadas para 2024-2025 foram reprogramadas para seus suprimentos já em 2023, disse ele.

O presidente russo deu instruções para fornecer às tropas todos os itens necessários - não apenas armas, mas também kits de assistência médica, rações e calçados "no nível mais avançado e mais alto" porque "não pode haver ninharias no campo de batalha".

Putin enfatizou que as Forças Armadas russas estão recebendo todos os meios necessários: "Não temos restrições de financiamento e o país e o governo dão tudo o que o Exército solicita. Espero que a resposta seja formulada de acordo e os resultados correspondentes sejam alcançados."

