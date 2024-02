Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 – Durante uma entrevista ao jornalista Tucker Carlson, o presidente russo Vladimir Putin fez declarações contundentes sobre a resposta da Alemanha ao ataque ao Nord Stream, chamando o governo liderado por Scholz de "vassalo". O ataque ao gasoduto Nord Stream resultou em danos significativos para a economia alemã, mas a resposta do governo tem sido criticada por sua falta de ação e transparência. Durante a entrevista, Putin sugeriu que a liderança alemã está mais preocupada em seguir os interesses do coletivo ocidental do que em proteger os próprios interesses nacionais da Alemanha. Segundo reportagem da Sputnik , ele enfatizou que a Alemanha não tomou medidas adequadas para investigar o ataque e identificar os responsáveis, apesar do dano econômico considerável que sofreu como resultado do incidente.

Um legislador da oposição alemã, Eugen Schmidt, do Partido Alternativa para a Alemanha (AfD), expressou preocupação com a falta de interesse do governo em buscar os culpados pelo ataque. Schmidt argumentou que a falta de transparência na investigação e a relutância em responsabilizar os responsáveis indicam uma subordinação da Alemanha aos interesses dos Estados Unidos.

continua após o anúncio

Schmidt também criticou a dependência da Alemanha em relação aos Estados Unidos, sugerindo que a política do país é influenciada pela agenda dos EUA, em vez de refletir seus próprios interesses nacionais. Ele destacou que a investigação sobre o ataque ao Nord Stream permanece classificada como "secreta", o que levanta questões sobre a transparência do governo alemão.

Além disso, Schmidt apontou que a reação do governo alemão à crise econômica resultante do ataque ao Nord Stream foi inadequada. Ele argumentou que o governo não demonstrou competência na gestão da crise e falhou em proteger os interesses econômicos da Alemanha.

continua após o anúncio

Em resumo, as críticas de Putin e do legislador da oposição alemã refletem a insatisfação com a resposta do governo alemão ao ataque ao Nord Stream. A falta de transparência na investigação e a aparente subordinação aos interesses dos Estados Unidos levantam preocupações sobre a independência e a capacidade da Alemanha de proteger seus próprios interesses nacionais.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: