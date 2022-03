Putin cita Bíblia ao defender invasão e diz estar “salvando a Ucrânia”

Apoie o 247

ICL

Metrópoles - O presidente da Rússia, Vladimir Putin, citou as Sagradas Escrituras do cristianismo ao defender, nesta sexta-feira (18/3), a guerra contra a Ucrânia. O mandatário esteve em uma comemoração pelos oito anos de anexação da Crimeia ao território russo.

“É isso que eu penso, que não há amor maior do que alguém dar a sua alma pelo seu amigo. Nós podemos ver o que nos guia durante o curso dessa operação”, afirmou Putin, em discurso no estádio Lujniki, em Moscou.

O versículo citado por Putin consta no capítulo 15 do livro de São João. Milhares de pessoas assistiram ao discurso do líder russo no estádio de Luzhniki, em Moscou. O local foi palco de partidas da Copa do Mundo de 2018.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Leia a íntegra no Metrópoles .

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE