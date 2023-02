Putin comemora a Batalha de Stalingrado: “nos ameaçam novamente com tanques alemães”

A Batalha de Stalingrado tornou-se, após a rendição alemã em 2 de fevereiro de 1943, um prenúncio de vitória do Exército Soviético sobre as tropas nazistas edit

RT — O presidente russo Vladimir Putin fez um discurso em um concerto de gala para marcar o 80º aniversário da vitória na batalha de Stalingrado, na quinta-feira, como parte de sua visita à cidade russa de Volgograd.

Marcando o feito do povo da URSS no confronto com a Alemanha nazista e seus aliados, ele enfatizou que Stalingrado “tornou-se para sempre um símbolo de invencibilidade” da nação russa.

“Neste momento, infelizmente, vemos que a ideologia do nazismo em sua manifestação moderna está mais uma vez ameaçando diretamente a segurança de nosso país”, disse Putin.

O presidente disse que hoje a Rússia está mais uma vez tendo que resistir à agressão do Ocidente coletivo.

“Parece inacreditável, mas é verdade: eles estão mais uma vez nos ameaçando com tanques LEOPARD alemães com as [mesmas] cruzes em seus lados”, disse ele.

O chefe de estado assinalou que estão sendo feitas novamente tentativas para combater a Rússia em solo ucraniano às mãos dos seguidores de Hitler e do nacionalista ucraniano Stepan Bandera.

“Aqueles que arrastam os países europeus, incluindo a Alemanha, para uma nova guerra com a Rússia e irresponsavelmente a declaram um fato consumado, que esperam derrotar a Rússia no campo de batalha, aparentemente não entendem que a guerra moderna será diferente em tudo”, disse ele.

“Não estamos enviando tanques para suas fronteiras, mas temos o que responder e este caso não se limitará ao uso de equipamentos blindados, todos devem entender isso”, advertiu ele.

Putin lembrou que “a tenacidade dos defensores de Stalingrado é uma referência moral importante para o povo russo e nossos soldados e oficiais a seguem”.

“Continuidade geracional, valores e tradições são o que distingue a Rússia e nos torna fortes e autoconfiantes, nossa razão e vitória”, disse ele, parabenizando o público pelo aniversário da vitória da Batalha de Stalingrado.

Enquanto isso, o porta-voz presidencial russo Dmitry Peskov comentou à imprensa as observações de Putin sobre a resposta potencial de Moscou ao fornecimento de armas ocidentais à Ucrânia.

“[Isto significa] que a Rússia [tem] o potencial, e à medida que novas armas entregues pelo Ocidente coletivamente aparecem, a Rússia utilizará cada vez mais plenamente o potencial que tem em sua operação militar especial”, disse ele.

Durante a visita, o líder russo também colocou uma coroa de flores diante da chama eterna no Salão da Glória Militar no Museu da Batalha de Estalinegrado. Putin também se reuniu com representantes de organizações patrióticas e de jovens e com o governador da província de Volgograd, Andrei Bocharov.

A Batalha de Stalingrado, que ocorreu de 17 de julho de 1942 a 2 de fevereiro de 1943 nas atuais regiões russas de Voronezh, Rostov e Volgograd e na República de Kalmukia, foi um ponto de viragem na Grande Guerra Patriótica e na Segunda Guerra Mundial. O evento tornou-se, após a rendição alemã em 2 de fevereiro de 1943, um prenúncio de vitória do Exército Soviético sobre as tropas nazistas.

A batalha continuou por 200 dias nas margens dos rios Don e Volga, e depois perto de Stalingrado (hoje Volgograd) e na própria cidade. Mais de 2,1 milhões de pessoas participaram desta batalha de ambos os lados em diferentes fases da luta.

Durante a Batalha de Stalingrado, o Exército Soviético eliminou aproximadamente um quarto de todas as forças de coalizão de Hitler que operavam na frente soviético-alemã. As perdas totais das tropas nazistas foram de mais de 1,5 milhões de mortos, feridos, prisioneiros de guerra e mutilados em combate.

