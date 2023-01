Putin: crimes nazistas na Ucrânia mostram que as lições de história estão sendo esquecidas

"É contra este mal que nossos soldados estão agora combatendo com coragem e ombro a ombro", declarou o líder russo edit

Sputnik - Presidente da Rússia, Vladimir Putin disse que os crimes de neonazistas na Ucrânia contra civis, tais como limpeza étnica e ações punitivas, significam que eles se esqueceram das lições de história, informa o serviço de imprensa do Kremlin.

Putin enviou o relativo telegrama aos organizadores e participantes dos eventos dedicados ao Dia Internacional da Lembrança das Vítimas do Holocausto e ao 78º aniversário da libertação pelo Exército Vermelho dos prisioneiros do campo de concentração Auschwitz-Birkenau.

"O esquecimento das lições de história leva à repetição de terríveis tragédias. Prova disso são aqueles crimes contra civis, limpeza étnica e ações punitivas organizadas na Ucrânia por neonazistas. É contra este mal que nossos soldados estão agora combatendo com coragem e ombro a ombro", observou.

Em comunicado publicado pelo Kremlin, o líder russo ressaltou que as tentativas de redefinir a contribuição da Rússia na derrota do nazismo, justificativas para os crimes deste regime, abrem caminho para o ressurgimento de uma ideologia assassina.

"Devemos entender claramente que qualquer tentativa de redefinir a contribuição do nosso país na Grande Vitória significa realmente justificar os crimes do nazismo, abre caminho para o ressurgimento de sua ideologia assassina", afirmou o presidente russo.

Na última quinta-feira (26), Putin falou com dois líderes judaicos do país, aos quais sublinhou a necessidade de preservar a memória dos crimes cometidos contra os judeus pelos países do Eixo na Segunda Guerra Mundial.

