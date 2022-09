Putin dá cidadania russa a Edward Snowden

De acordo com Dmitry Peskov, porta-voz presidencial da Rússia, a iniciativa da decisão veio do próprio Snowden edit

Sputnik - Vladimir Putin, presidente da Rússia, deu cidadania russa a Edward Snowden, denunciante americano que fugiu dos EUA em 2013 e obteve residência na Rússia nesse mesmo ano.

O presidente da Rússia concedeu nesta segunda-feira (26) a cidadania do país a Edward Snowden, ex-funcionário da Agência de Segurança Nacional (NSA, na sigla em inglês) dos EUA.

"Em conformidade com o artigo a do parágrafo 89 da Constituição da Federação da Rússia, eu decido por este meio a concessão de cidadania da Federação da Rússia às seguintes pessoas: Edward Joseph Snowden, nascido em 21 de junho de 1983, nos Estados Unidos da América", lê-se no decreto.

De acordo com Dmitry Peskov, porta-voz presidencial da Rússia, a iniciativa da decisão veio do próprio Snowden.

Anatoly Kucherena, advogado russo de Snowden, também apontou que devido ao seu cliente não ter servido no Exército da Rússia, ele não deverá ser convocado como parte da mobilização parcial em curso no país.

Segundo ele, a esposa de Snowden também deve solicitar a cidadania russa.

Snowden tem vivido na Rússia desde 2013. Ele procurou asilo devido aos EUA terem tirado seu passaporte.

Washington expressou seu descontentamento por Snowden ter revelado o alcance dos programas de vigilância da NSA e da aliança de inteligência Cinco Olhos.

