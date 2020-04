Putin decreta abril como mês de descanso com salário pago

247 - Presidente da Rússia, Vladimir Putin, declarou na quinta-feira, 2, que os russos não devem trabalhar durante todo o mês de abril. O mês inteiro foi declarado pelo governo como período de descanso com direito a salário. A medida é para conter o coronavírus.

Putin prorrogou um decreto que estabeleceu como feriado todos os dias úteis desta semana. "Decidi estender o período de dias sem trabalho até 30 de abril", declarou. Ele disse que cada região pode decidir qual tipo de confinamento é o mais adequado.

"A ameaça persiste. Os virologistas estimam que o pico da epidemia não foi atingido no mundo nem em nosso país", ressaltou o presidente russo. No país, já foram registrados 3.548 infectados pelo vírus com 30 mortos.

O governo anunciou medidas de apoio a empresas para o pagamento de salários. Putin também pediu para que o povo tenha um comportamento “responsável” e siga “as diretrizes das autoridades, como a Organização Mundial de Saúde (OMS), que defende o isolamento social.

