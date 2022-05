Putin diz a Macron que a Rússia está pronta para continuar o diálogo com Kiev, informa Kremlin

Apoie o 247

TASS - O presidente russo, Vladimir Putin, disse em uma conversa por telefone com seu homólogo francês Emmanuel Macron nesta terça-feira que, apesar do despreparo de Kiev para um trabalho sério, a Rússia continua aberta ao diálogo, informou a assessoria de imprensa do Kremlin.

"O presidente russo explicou a abordagem fundamental das negociações com os representantes ucranianos. Em particular, ele enfatizou que, apesar da inconsistência e despreparo de Kiev para um trabalho sério, a Rússia permaneceu aberta ao diálogo", disse o Kremlin.

Putin disse a Macron que os países da UE ignoram os crimes de guerra cometidos pelas forças ucranianas. "Enfatizou-se que os países membros da UE ignoram crimes de guerra cometidos pelas forças ucranianas e bombardeios maciços de vilas e cidades de Donbass, que matam civis pacíficos", disse a assessoria de imprensa presidencial russo em comunicado. O lado russo apontou que "o Ocidente pode contribuir para acabar com esses crimes exercendo pressão sobre as autoridades em Kiev e encerrando o fornecimento de armas para a Ucrânia".

Putin e seu homólogo francês também discutiram a segurança alimentar global. O serviço de imprensa do Kremlin disse que "o lado francês expressou preocupação com o problema de manter a segurança alimentar global". É devido às sanções ocidentais em primeiro lugar.

"Neste contexto, Putin enfatizou que a situação neste campo foi agravada em primeiro lugar pelas sanções dos países ocidentais e destacou a importância de uma operação desimpedida da infraestrutura global de logística e transporte", disse o Kremlin.

Putin parabenizou Macron por sua vitória na recente eleição presidencial. Os dois líderes concordaram em continuar os contatos em diferentes níveis.

Essa conversa entre Putin e Macron foi a primeira desde a reeleição de Macron para um segundo mandato. A última vez que Putin e Macron conversaram por telefone foi em 29 de março. No último sábado, 30 de abril, Macron conversou por telefone com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

