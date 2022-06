Putin diz que as potências ocidentais mentem ao acusar a Rússia de impedir exportações do trigo ucraniano

Em entrevista à Rossiya TV, o líder russo rebate as acusações das potências ocidentais e aponta quem são os responsáveis pela crise alimentar no mundo edit

Pavel Zarubin: Senhor Presidente, acabamos de acompanhar sua reunião com o líder do Senegal, que também é o atual líder da União Africana. Ele expressou e, na verdade, na semana passada, muitos países expressaram a preocupação, não tanto com a crise alimentar, mas com medo da fome em grande escala porque os preços mundiais dos alimentos estão subindo e os preços do petróleo e do gás também. Essas questões estão inter-relacionadas.

Naturalmente, o Ocidente também culpa a Rússia por isso. Qual é a situação real neste momento, como está se desenvolvendo? E o que você acha que vai acontecer nos mercados de alimentos e energia?

Vladimir Putin: Sim, de fato, estamos vendo tentativas de colocar a responsabilidade na Rússia pelos desenvolvimentos no mercado global de alimentos e pelos problemas crescentes lá. Devo dizer que esta é mais uma tentativa de colocar a culpa em outra pessoa. Mas por quê?

Primeiro, a situação com o mercado global de alimentos não piorou ontem ou mesmo com o lançamento da operação militar especial da Rússia em Donbass, na Ucrânia.

A situação sofreu uma desaceleração em fevereiro de 2020, durante os esforços para combater a pandemia de coronavírus, quando a economia global estava em baixa e precisava ser revivida.

As autoridades financeiras e econômicas dos Estados Unidos, de todas as coisas, não encontraram nada melhor do que alocar grandes quantias de dinheiro para apoiar a população e certos negócios e setores econômicos.

Geralmente fizemos quase a mesma coisa, mas garanto que fomos muito mais precisos, e os resultados são óbvios: fizemos isso de forma seletiva e obtivemos os resultados desejados sem afetar os indicadores macroeconômicos, incluindo o crescimento excessivo da inflação.

A situação era bem diferente nos Estados Unidos. A oferta de dinheiro nos Estados Unidos cresceu 5,9 trilhões em menos de dois anos, de fevereiro de 2020 ao final de 2021 – produtividade sem precedentes das máquinas de impressão de dinheiro. A oferta total de caixa cresceu 38,6%.

Aparentemente, as autoridades financeiras dos EUA acreditavam que o dólar era uma moeda global, e se espalharia, como sempre, como nos anos anteriores, na economia global e os Estados Unidos nem sentiriam isso. Mas isso não aconteceu, não desta vez. De fato, pessoas decentes – e há pessoas assim nos Estados Unidos – o secretário do Tesouro disse recentemente que cometeram um erro. Então, foi um erro cometido pelas autoridades financeiras e econômicas dos EUA – não tem nada a ver com as ações da Rússia na Ucrânia, é totalmente independente.

E esse foi o primeiro passo – e grande – para a atual situação desfavorável do mercado de alimentos, porque, em primeiro lugar, os preços dos alimentos subiram imediatamente, cresceram. Esta é a primeira razão.

A segunda razão foi a política míope dos países europeus e, sobretudo, a política da Comissão Europeia em relação à energia. Nós vemos o que está acontecendo lá. Pessoalmente, acredito que muitos atores políticos nos Estados Unidos e na Europa têm aproveitado as preocupações naturais das pessoas com o clima, as mudanças climáticas e começaram a promover essa agenda verde, inclusive no setor de energia.

Tudo parece bem, exceto pelas recomendações desqualificadas e infundadas sobre o que precisa ser feito no setor de energia. As capacidades dos tipos alternativos de energia estão superestimadas: solar, eólica, quaisquer outros tipos, energia de hidrogênio – essas são boas perspectivas para o futuro, provavelmente, mas hoje não podem ser produzidas na quantidade necessária, com a qualidade necessária e em níveis aceitáveis de preços. E, ao mesmo tempo, começaram a menosprezar a importância dos tipos convencionais de energia, incluindo, e sobretudo, os hidrocarbonetos.

Qual foi o resultado disso? Os bancos pararam de emitir empréstimos porque estavam sob pressão. As companhias de seguros pararam de segurar negócios. As autoridades locais pararam de alocar terrenos para expandir a produção e reduziram a construção de transporte especial, incluindo oleodutos.

Tudo isso levou a uma escassez de investimentos no setor de energia mundial e, como resultado, a aumentos de preços. O vento não foi tão forte quanto o esperado durante o ano passado, o inverno se arrastou e os preços dispararam instantaneamente.

Além disso, os europeus não deram ouvidos aos nossos persistentes pedidos de preservação dos contratos de longo prazo para o fornecimento de gás natural aos países europeus. Eles começaram a derrubá-los. Muitos ainda são válidos, mas começaram a desfazê-los. Isso teve um efeito negativo no mercado europeu de energia: os preços subiram. A Rússia não tem absolutamente nada a ver com isso.

Mas assim que os preços do gás começaram a subir, os preços dos fertilizantes seguiram o exemplo, porque o gás é usado para produzir alguns desses fertilizantes. Tudo está interligado. Assim que os preços dos fertilizantes começaram a crescer, muitas empresas, incluindo as de países europeus, tornaram-se não lucrativas e começaram a fechar completamente. A quantidade de fertilizantes no mercado mundial despencou e os preços dispararam dramaticamente, para surpresa de muitos políticos europeus.

No entanto, nós os alertamos sobre isso, e isso não está relacionado à operação militar da Rússia no Donbass de forma alguma. Isso não tem nada a ver.

Mas quando lançamos nossa operação, nossos chamados parceiros europeus e americanos começaram a tomar medidas que agravaram a situação tanto no setor de alimentos quanto na produção de fertilizantes.

A propósito, a Rússia responde por 25% do mercado mundial de fertilizantes. Quanto aos fertilizantes potássicos, Alexander Lukashenko me disse isso – mas devemos verificar novamente, é claro, embora eu ache que seja verdade – quando se trata de fertilizantes potássicos, a Rússia e a Bielorrússia representam 45% do mercado mundial. Esta é uma quantidade tremenda.

O rendimento da cultura depende da quantidade de fertilizante colocada no solo. Assim que ficou claro que nossos fertilizantes não estariam no mercado mundial, os preços dispararam instantaneamente tanto em fertilizantes quanto em produtos alimentícios, porque se não houver fertilizantes, é impossível produzir a quantidade necessária de produtos agrícolas.

Uma coisa leva a outra, e a Rússia não tem nada a ver com isso. Nossos parceiros cometeram muitos erros e agora estão procurando alguém para culpar. É claro que a Rússia é o candidato mais adequado a esse respeito.

Pavel Zarubin: A propósito, acaba de ser noticiado que a esposa do chefe de nossas maiores empresas de fertilizantes foi incluída no novo pacote de sanções europeu. O que tudo isso vai levar na sua opinião?

Vladimir Putin: Isso vai piorar uma situação ruim. Os britânicos e depois os americanos – anglo-saxões – impuseram sanções aos nossos fertilizantes. Então, tendo percebido o que estava acontecendo, os americanos suspenderam suas sanções, mas os europeus não. Eles mesmos estão me dizendo durante os contatos: sim, devemos pensar nisso, devemos fazer algo a respeito, mas hoje eles apenas agravaram essa situação.

Isso piorará a situação do mercado mundial de fertilizantes e, portanto, as perspectivas de safra serão muito mais modestas e os preços continuarão subindo – é isso. Esta é uma política absolutamente míope, errônea, eu diria, simplesmente estúpida que leva a um impasse.

Pavel Zarubin: Mas a Rússia é acusada por funcionários de alto escalão de impedir que os grãos que estão realmente lá, nos portos ucranianos, saiam.

Vladimir Putin: Eles estão blefando, e vou explicar por quê.

Primeiro, há algumas coisas objetivas, e vou mencioná-las agora. O mundo produz cerca de 800 milhões de toneladas de grãos, trigo, por ano. Agora nos dizem que a Ucrânia está pronta para exportar 20 milhões de toneladas. Assim, 20 milhões de toneladas de 800 milhões de toneladas equivalem a 2,5%. Mas se partirmos do fato de que o trigo representa apenas 20% de todos os produtos alimentícios do mundo – e este é o caso, não são nossos dados, são da ONU – isso significa que esses 20 milhões de toneladas de trigo ucraniano são apenas 0,5 por cento, praticamente nada. Este é o primeiro ponto.

Segundo, 20 milhões de toneladas de trigo ucraniano são exportações potenciais. Hoje, os órgãos oficiais dos EUA também dizem que a Ucrânia pode exportar seis milhões de toneladas de trigo. De acordo com o nosso Ministério da Agricultura, o número não é de seis, mas de cerca de cinco milhões de toneladas, mas tudo bem, vamos supor que seja seis, além de poder exportar sete milhões de toneladas de milho – esse é o número do nosso Ministério da Agricultura. Percebemos que isso não é muito.

No atual ano agrícola de 2021-2022, exportaremos 37 milhões e, acredito, aumentaremos essas exportações para 50 milhões de toneladas em 2022-2023. Mas isso é apropriado, a propósito.

Quanto ao envio de grãos ucranianos, não estamos impedindo isso. Existem várias maneiras de exportar grãos.

O primeiro. Você pode enviá-lo através dos portos controlados pela Ucrânia, principalmente no Mar Negro – Odessa e portos próximos. Não garimpamos os acessos ao porto – a Ucrânia fez isso.

Já disse muitas vezes a todos os nossos colegas – deixem que desminem os portos e deixem os navios carregados de cereais partirem. Garantiremos sua passagem pacífica para águas internacionais sem problemas. Não há problemas. Vá em frente.

Eles devem limpar as minas e levantar os navios que afundaram de propósito no Mar Negro para dificultar a entrada nos portos ao sul da Ucrânia. Estamos prontos para fazer isso; não usaremos o processo de desminagem para iniciar um ataque do mar. Eu já disse isso. Este é o primeiro ponto.

O segundo. Há outra oportunidade: os portos do Mar de Azov – Berdyansk e Mariupol – estão sob nosso controle e estamos prontos para garantir uma saída sem problemas desses portos, inclusive para grãos ucranianos exportados. Vá em frente, por favor.

Já estamos trabalhando no processo de desminagem. Estamos concluindo este trabalho – ao mesmo tempo, as tropas ucranianas colocaram três camadas de minas. Este processo está chegando ao fim. Criaremos a logística necessária. Isso não é um problema; nós vamos fazer isso. Este é o segundo ponto.

O terceiro. É possível transportar grãos da Ucrânia pelo Danúbio e pela Romênia.

Quarto. Também é possível através da Hungria.

E quinto, também é possível fazer isso via Polônia. Sim, existem alguns problemas técnicos porque as esteiras são de bitolas diferentes e os truques das rodas devem ser trocados. Mas isso leva apenas algumas horas, isso é tudo.

Finalmente, a maneira mais fácil é transportar grãos pela Bielorrússia. Esta é a maneira mais fácil e barata, porque de lá pode ser instantaneamente enviado para os portos do Báltico e depois para qualquer lugar do mundo.

Mas eles teriam que suspender as sanções da Bielorrússia. Este não é o nosso problema embora. De qualquer forma, o presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, coloca assim: se alguém quiser resolver o problema da exportação de grãos ucranianos, se esse problema existir, por favor, use a maneira mais simples – através da Bielorrússia. Ninguém vai te parar.

Portanto, o problema de enviar grãos para fora da Ucrânia não existe realmente.

Pavel Zarubin: Como funcionaria a logística para despachá-lo dos portos sob nosso controle? Quais seriam as condições?Vladimir Putin: Sem condições.

Eles são bem vindos. Forneceremos passagem pacífica, garantiremos aproximações seguras a esses portos e garantiremos a entrada segura de navios estrangeiros e a passagem pelo Mar de Azov e pelo Mar Negro em qualquer direção.

A propósito, vários navios estão presos em portos ucranianos neste momento. São navios estrangeiros, dezenas deles. Eles estão simplesmente trancados e suas tripulações ainda estão sendo mantidas como reféns.

