Putin diz que eleições anteriores dos EUA foram fraudadas

247 - O presidente russo, Vladimir Putin, disse nesta terça-feira (16) que as eleições anteriores nos Estados Unidos foram fraudadas por meio da votação por correspondência.

"Nos Estados Unidos, eleições anteriores foram falsificadas através do voto por correspondência... eles compraram cédulas por 10 dólares, preencheram-nas e jogaram-nas em caixas de correio sem qualquer supervisão dos observadores, e é isso", disse Putin, sem fornecer provas, segundo a agência Reuters.

Aliado de Putin, o republicano Donald Trump, provável indicação do partido à disputa presidencial deste ano, também acusa as autoridades eleitorais dos Estados Unidos de cometerem fraude para favorecer o atual presidente, Joe Biden, nas eleições de 2020. O extremista de direita é investigado nos EUA pelas falsas alegações de fraude eleitoral.

