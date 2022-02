Putin diz que Europa será levada à guerra se Ucrânia entrar à força na Crimeia como membro da Otan

Apoie o 247

Sputnik - Se a Ucrânia se juntar à Otan e tentar recuperar a Crimeia por meios militares, os países europeus serão arrastados para uma guerra contra a Rússia na qual não haverá vencedores, disse o presidente russo, Vladimir Putin, nesta segunda-feira (7), em entrevista coletiva após reunião presencial com o presidente francês, Emmanuel Macron, em Moscou.

Apesar da preocupação, Putin afirmou que deseja fazer o possível para encontrar meios de reduzir as tensões.

"Eu quero enfatizar isso novamente. Eu afirmei, mas realmente gostaria que você finalmente me ouvisse e transmitisse isso para leitores, telespectadores e internautas. Você entende ou não que se a Ucrânia se juntar à Otan [Organização do Tratado do Atlântico Norte] e tentar recuperar a Crimeia por meios militares, os países europeus serão automaticamente arrastados para um conflito militar com a Rússia?", questionou o presidente ao seu homólogo francês.

Na sequência, Putin ressaltou que a Rússia "não permitirá" eventual tentativa como esta na Crimeia.

Embora tenha afirmado que o potencial militar da Otan é incomparável com o de seu país, o presidente lembrou que a Rússia "é uma das principais potências nucleares" e está "à frente de muitas nações" atualmente.

"Não haverá vencedores. E você se verá arrastado para o conflito contra a sua vontade. Você nem terá tempo para piscar. O senhor presidente [da França], é claro, não quer esse desenrolar. E eu também não quero. É por isso que ele está aqui e me atormentou por seis horas com perguntas, garantias e opções de soluções", disse Putin.

O presidente russo ainda destacou que a Otan tentou ditar regras para a Rússia após cercar as fronteiras do território com armamentos enviados à Ucrânia.

"Depois de mover sua infraestrutura militar para perto de nossas fronteiras, a Otan e seus Estados-membros se consideram no direito de nos mandar uma mensagem sobre onde e como colocar nossas forças armadas e acreditam ser possível exigir a não realização de exercícios e manobras planejadas", disse ele.

Segundo Putin, o movimento das tropas russas em seu próprio território é apresentado pelo Ocidente como uma ameaça de invasão à Ucrânia. Porém, ele recordou que os membros da Otan continuam a reforçar a Ucrânia com armas.

"Os países membros da Otan continuam a encher a Ucrânia com tipos modernos de armas, alocando recursos financeiros significativos para a modernização do exército ucraniano e enviando especialistas e instrutores militares", apontou.

