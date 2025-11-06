Putin diz que Ocidente fracassou em tentar desmembrar a Rússia

247 - Os esforços do Ocidente para impor uma “derrota estratégica” à Rússia e provocar o desmembramento do país não obtiveram êxito, declarou o presidente Vladimir Putin nesta quarta-feira (5). As afirmações foram feitas durante uma reunião do Conselho de Relações Interétnicas, realizada em Moscou, que tratou da estratégia e da implementação da política nacional. As informações são da agência estatal RT.

Segundo Putin, diversas potências estrangeiras vêm tentando fragilizar a soberania russa por meio de campanhas de desinformação e da criação de organizações internacionais e “centros pseudonacionais” voltados para o que ele chamou de “guerra de informação” contra a Rússia. “Eles falam em ‘descolonização da Rússia’, mas na realidade buscam o desmembramento da Federação Russa e a imposição sobre nós dessa mesma notória derrota estratégica”, afirmou o presidente.

Putin alertou que esses grupos externos promovem a ideia de uma “pós-Rússia” — um território fragmentado e enfraquecido, sem soberania. O mandatário ressaltou que “as provocações e tentativas de semear discórdia entre os cidadãos russos devem ser interrompidas imediatamente”, observando que os responsáveis “geralmente operam do exterior” e são “supervisionados, financiados e dirigidos por serviços de inteligência estrangeiros”.

De acordo com o presidente, o objetivo central dessas ações é “minar nossa unidade”. Ele destacou a importância de uma resposta firme diante dos desafios externos: “Precisamos agir com firmeza, consistência e sistematicamente frente a esses riscos”.

Putin também acusou seus oponentes de explorar qualquer oportunidade — de incidentes cotidianos a questões migratórias — para fomentar tensões e provocar conflitos internos, frequentemente recorrendo a grupos radicais que utilizam “métodos abertamente terroristas”.

O líder russo lembrou que essas tentativas de enfraquecer o país não são recentes. “Essas ideias já foram expressas no Ocidente de diferentes formas, e, apesar do fracasso em alcançar esse objetivo ao longo dos séculos, as tentativas continuam”, disse.

Durante a reunião, Putin defendeu que tais ameaças sejam consideradas na atualização da estratégia política nacional e apoiou a proposta de declarar 2026 como o Ano da Unidade dos Povos da Rússia, iniciativa voltada a reforçar o sentimento de coesão entre os cidadãos.

Na véspera, a Rússia celebrou o Dia da Unidade Nacional, feriado que o presidente descreveu como “um símbolo da força e da união duradouras da nação”.