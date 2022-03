Putin estaria com câncer terminal no intestino, diz jornal britânico

De acordo com Daily Star, entre os sinais do câncer do presidente russo, está o "rosto inchado", o que pode indicar a ingestão de medicamentos quimioterápicos ou esteroides edit

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente da Rússia, Vladimir Putin, estaria com um câncer de intestino em estágio terminal, de acordo com informações divulgadas pelo jornal britânico "Daily Star". A reportagem informou que as informações são de relatórios da inteligência do Pentágono e da Ucrânia.

De acordo com a publicação, entre os sinais do câncer está o "rosto inchado" que Putin tem apresentado, o que pode indicar a ingestão de medicamentos quimioterápicos ou esteroides. Sua expressão mais fechada mostra que ele está em constante dor, disseram fontes.

Em outra reportagem, o jornal britânico disse que, na visão de um alto almirante da Marinha Real, o câncer também seria um dos motivos para o presidente russo decidir mobilizar suas tropas militares para a Ucrânia o quanto antes. Forças russas entraram em solo ucraniano no último dia 24.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Eu acho que seu sistema imunológico pode estar suprimido no momento. Então ele é um homem com pressa", disse o contra-almirante aposentado Chris Parry.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE