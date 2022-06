Putin: inflação nos EUA e na UE é resultado de impressão de dinheiro 'sem precedentes'

Apoie o 247

RT - A inflação nos EUA é consequência de erros das autoridades financeiras americanas, que elas próprias admitiram, enquanto na UE tem mais a ver com políticas energéticas míopes em Bruxelas, disse o presidente russo, Vladimir Putin, nesta sexta-feira. De qualquer forma, não tem nada a ver com Moscou ou suas ações na Ucrânia, acrescentou.



Tentativas de culpar a turbulência na Ucrânia pelo aumento vertiginoso do custo de vida no Ocidente equivalem a se esquivar da responsabilidade, disse Putin em entrevista à TV após seu encontro com o chefe da União Africana, Macky Sall, em Sochi.



Praticamente todos os governos recorreram a estímulos fiscais para apoiar a população e as empresas afetadas pelos bloqueios da Covid-19. A Rússia fez isso “com muito mais cuidado e precisão”, sem perturbar o quadro macroeconômico e alimentar a inflação, argumentou Putin. Nos EUA, por outro lado, a oferta monetária cresceu 38% – US$ 5,9 trilhões – em menos de dois anos, o que ele chamou de “produção sem precedentes da impressora”.

Aparentemente, as autoridades financeiras norte-americanas presumiram que, como o dólar é a moeda mundial, isso se dissiparia por toda a economia mundial e não seria perceptível nos Estados. Descobriu-se que este não era o caso.

A secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, fez a coisa “decente” ao admitir que estava errada sobre a inflação, disse Putin. “Então isso é um erro das autoridades financeiras e econômicas dos EUA, não tem nada a ver com as ações da Rússia na Ucrânia, de forma alguma.”

Quanto à UE, Putin sugeriu que a inflação se deve à “política míope” da Comissão Europeia no setor de energia de promover a “agenda verde”. Os europeus também rejeitaram as propostas russas de contratos de gás natural de longo prazo, que elevaram os preços no mercado à vista, disse Putin. “Tudo está interconectado”, disse o líder russo, observando que o aumento dos preços do gás “dramaticamente” aumentou o preço dos fertilizantes – entre outras coisas – e tornou muitas indústrias não lucrativas, forçando-as a fechar. Para muitos políticos europeus, disse ele, este foi um desenvolvimento totalmente inesperado. “Mas nós alertamos sobre isso, e isso não tem nada a ver com nenhuma operação militar russa no Donbass, nada a ver com isso”, disse Putin.

