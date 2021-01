Putin ordena vacinação em massa da população russa contra Covid-19 a partir da próxima semana

Putin também afirmou que a vacina russa contra Covid-19, Sputnik V, é a melhor do mundo edit

Sputnik - Nesta quarta-feira (13), o presidente da Rússia, Vladimir Putin, ordenou o início da vacinação em massa contra a Covid-19 da população a partir da próxima semana.

"Já iniciamos a vacinação em grande escala. Na semana passada, [o primeiro-ministro russo Mikhail] Mishustin me informou que a indústria não apenas cumpriu todos os padrões e volumes prometidos, como também superou os volumes planejados de produção das vacinas. Precisamos passar da vacinação de grande escala à vacinação em massa", declarou o presidente russo, Vladimir Putin, durante reunião com membros do governo.

Desta forma, Putin ordenou a criação de um "calendário de trabalho" com relação à vacinação em massa contra a Covid-19, assim como é feito com outras doenças, como a gripe.

Putin também afirmou que a vacina russa contra Covid19, Sputnik V, é a melhor do mundo.

"É evidente, nós já achávamos antes e a agora a prática comprova que a Sputnik V, acredito eu, é a melhor do mundo, e nem um medicamento parecido demonstra tais níveis de proteção e de segurança. [...] Nós precisamos entender como isso vai afetar no tratamento de cepas múltiplas [...]. São necessárias pesquisas aprofundadas", adicionou.

Por fim, Putin voltou a enaltecer o trabalho e sucesso dos especialistas e cientistas russos que trabalharam no desenvolvimento da vacina Sputnik V.

A Rússia registrou oficialmente, em 11 de agosto, a primeira vacina contra a COVID-19 desenvolvida pelo Centro Nacional de Pesquisa de Epidemiologia e Microbiologia Gamaleya em cooperação com o Fundo Russo de Investimentos Diretos (RFPI, na sigla em russo).

O conhecimento liberta. Saiba mais