Putin pode aprofundar operação militar na Ucrânia após atentado com drone no Kremlin

247 - A tentativa de assassinar o presidente russo, com dois drones voando sobre os muros do Kremlin pode resultar no aprofundamento da operação militar especial russa na Ucrânia.

Embora os drones tenham sido destruídos antes de causar sérios danos, o incidente destacou a aparente vulnerabilidade do centro de Moscou aos drones inimigos e levou comentaristas a questionar a eficácia das defesas aéreas da Rússia, diz reportagem da Reuters.

Dentro da Rússia, o atentado, mesmo malogrado, ajudou a reforçar a opinião apoiada pelo Kremlin de que sua guerra na Ucrânia é existencial para o Estado e o povo russos.

Chegando às vésperas de seu desfile anual da vitória na Segunda Guerra Mundial em 9 de maio na Praça Vermelha de Moscou - um evento sagrado para muitos russos - e em um momento em que a Rússia é relatada pelo Ocidente como acumulando baixas pesadas, alguns observadores do Kremlin acreditam que seus conselheiros podem estar esperando por um efeito de comício em torno da bandeira.

"É uma tentativa de reunir todas as coisas sagradas em uma declaração", disse Alexander Baunov, ex-diplomata russo e observador do Kremlin, sobre a resposta do Kremlin - destaca a reportagem.

De acordo com a versão do Kremlin, o ataque mirou em Putin, a bandeira russa no topo do prédio do Senado do Kremlin, e lançou uma sombra sobre o Dia da Vitória.

Depois que o gabinete de Putin enquadrou o incidente do drone como uma tentativa ucraniana contra a vida do presidente - algo que Kiev nega - políticos de todo o espectro político da Rússia pediram uma ação contrária e que Moscou processasse a operação militar especial na Ucrânia de uma maneira muito mais dura.

