Putin ridiculariza 'Russofobia' na Europa em memorial da Segunda Guerra Mundial

MOSCOW, Jan 27 (Reuters) - O presidente russo, Vladimir Putin, repreendeu a Europa no sábado por "Russofobia" e criticou os Estados Bálticos pelos direitos humanos durante a inauguração de um memorial da Segunda Guerra Mundial. Desde que enviou tropas russas para a Ucrânia há quase dois anos, Putin tem feito comparações com a luta contra os nazistas para mobilizar sua nação.

"O regime em Kiev exalta os cúmplices de Hitler, os membros da SS... Em vários países europeus, a Russofobia é promovida como política de Estado", disse Putin na região de Leningrado, durante o 80º aniversário do fim do cerco nazista.

Ele afirmou que os objetivos dos alemães na época eram roubar os recursos da União Soviética e eliminar seu povo. A Ucrânia, que fazia parte da União Soviética e sofreu devastação nas mãos das forças de Hitler, rejeita comparações como pretextos infundados para uma guerra de conquista.

Em seu discurso, Putin também criticou os Estados Bálticos em relação às violações de direitos humanos. Estônia, Letônia e Lituânia - que eram governadas por Moscou durante a Guerra Fria, mas agora são membros da União Europeia e da aliança militar da OTAN - têm sido alguns dos críticos mais fervorosos da invasão russa na Ucrânia.

"Nos Estados Bálticos, dezenas de milhares de pessoas são declaradas subumanas, privadas de seus direitos mais básicos e sujeitas a perseguições", disse Putin, referindo-se às repressões migratórias. Moscou acusa repetidamente as nações bálticas de xenofobia e de tratarem as minorias russas como "cidadãos de segunda classe".

