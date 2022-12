Putin: Rússia está pronta para negociar com todas as partes do conflito na Ucrânia, mas elas recusam

Apoie o 247

Sputnik Brasil - O presidente russo Vladimir Putin, respondendo à pergunta se o país não está se aproximando de uma linha perigosa em conexão com a situação na Ucrânia, disse que não a considera assim tão perigosa e que a Rússia age no interesse de seus cidadãos.

"Bem, não considero que ela seja assim tão perigosa. Penso que estamos avançando na direção certa, estamos protegendo os nossos interesses nacionais, os interesses de nossos cidadãos, de nosso povo. E simplesmente não temos outra escolha senão proteger nossos cidadãos. Mas estamos prontos para negociar com todos os participantes deste processo sobre possíveis soluções aceitáveis, mas isso é assunto deles – não somos nós que recusamos as negociações mas sim eles", declarou Putin em entrevista ao jornalista Pavel Zarubin em um programa de TV.

O líder russo observou que o seu país sempre se esforçou para resolver todas as disputas que surgem por meios pacíficos e através de negociações. Mas, infelizmente, a outra parte tem tido uma atitude diferente, intensificou as ações militares. "De uma forma ou outra, tivemos que defender as pessoas que vivem nesses territórios, tivemos que apoiar a escolha dos moradores da Crimeia, afinal tudo começou com isso!", acrescentou.

"Dividir para reinar, isso eles sempre tentaram fazer e estão tentando fazê-lo agora, mas o nosso objetivo é unir o povo russo", disse Putin. De acordo com ele, no centro de tudo isso está a política dos oponentes geopolíticos da Rússia, que visam desmembrar o país.

A Rússia não podia agir de maneira tão cínica como o Ocidente na situação na Ucrânia, o país tem uma filosofia diferente, declarou o presidente russo.

"Não podíamos. Temos uma filosofia diferente, uma atitude diferente em relação à vida e às pessoas. Se olharmos para pessoas que estudaram profundamente os valores morais do Cristianismo oriental, do Cristianismo ocidental, do islamismo, eles sempre disseram que temos atitudes diferentes, em geral, lá [no Ocidente] há uma abordagem mais material, a definição de sucesso na vida [está] na parte material. Nós temos uma abordagem mais espiritual", ressaltou Putin.

Por fim, o chefe de Estado disse ter a certeza de que "99,9% dos russos estão prontos para dar tudo por sua pátria", e isso o convence de que a "Rússia é um país especial e temos pessoas especiais". Isso tem sido confirmado ao longo de toda a história do país.

