Apoie o 247

ICL

Sputnik - A Rússia não cede à pressão estrangeira e lutará por seus interesses enquanto for necessário, disse o presidente Vladimir Putin neste sábado (31).

"A Rússia foi simplesmente colocada antes nesta linha: ou desistir de tudo ou lutar. Mas enquanto tivermos pessoas como vocês e as pessoas que estão ao nosso lado, é claro, não podemos desistir de nada. [Nós] devemos apenas lutar. E seguir em frente, ordenadamente, com calma", disse o presidente, ao falar com soldados do distrito militar do sul.

Durante seu encontro com os soldados, Putin também observou que ainda há muito espaço para melhorias das Forças Armadas da Rússia, incluindo desenvolvimento e produção de drones kamikaze, armas de precisão e meios de comunicação.

Além disso, o presidente afirmou que o combate armado era inevitável nas atuais circunstâncias, mas o apoio ativo do povo era essencial e a Rússia não poderia viver sem ele.

Putin também pediu aos soldados que se cuidem, se possível.

O presidente da Rússia visitou o quartel-general do Distrito Militar do Sul na manhã de hoje (31), onde conversou com comandantes e apresentou estandartes para as tropas do Exército, inclusive de Donetsk e Lugansk, informou o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, acrescentando que o presidente também entregou prêmios a militares que demonstraram coragem e heroísmo durante a operação militar especial na Ucrânia.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.