Putin tem um plano claro para o desenvolvimento do país, dizem 85% dos russos

TASS - Mais de 80% dos russos entrevistados que acompanharam o discurso anual sobre o Estado da Nação do presidente russo, Vladimir Putin, na Assembleia Federal, pensam que o presidente tem um plano claro de desenvolvimento do país para vários anos adiante e é capaz de implementá-lo, de acordo com um pesquisa nacional conduzida pelo principal instituto de pesquisas da Rússia, o Centro Russo de Pesquisa de Opinião Pública, que entrevistou entre 1.600 russos adultos em 1º de março.

“Entre aqueles que acompanharam o discurso, 85% disseram que Putin tem um plano de ação claro e uma estratégia para o desenvolvimento do país para os próximos anos, ao passo que 10% opinaram que não há estratégia ou plano”, disse o instituto em um comunicado. A maioria dos pesquisados, 86%, pensa que o presidente pode implementar este plano total ou parcialmente.

O discurso sobre o Estado da Nação à Assembleia Federal ocorreu no dia 29 de fevereiro e durou mais de duas horas. Dos que o seguiram, 86% disseram que o pronunciamento causou uma impressão positiva.

