Putin teria sido alvo de atentado, diz The Sun

Imprensa russa, no entanto, não noticiou a informação

247 - O presidente da Rússia, Vladimir Putin, teria sido alvo de uma suposta tentativa de assassinato, segundo o jornal inglês The Sun.

O tablóide do Reino Unido informou que um “estrondo” ocorreu na roda esquerda dianteira do veículo e, na sequência, surgiu uma “fumaça pesada”.

A informação, no entanto, até o momento, não foi noticiada por nenhuma agência oficial do governo russo, nem pelos grandes jornais do país.

De acordo com o The Sun, Putin não se feriu durante essa suposta tentativa de assassinato, mas o veículo em que estava teria sido levado pela sua equipe de segurança e diversas prisões teriam ocorrido.

“No caminho para a residência, a poucos quilômetros de distância, o primeiro carro de escolta foi bloqueado por uma ambulância e o segundo carro de escolta rodou sem parar (devido ao) obstáculo repentino”, afirmou o canal General GVR, no Telegram. No carro de Putin, “um forte estrondo soou da roda dianteira esquerda seguido por uma fumaça pesada”, completou.

