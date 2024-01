Apoie o 247

247 - Autoridades da Ucrânia, comandada pelo presidente Volodymyr Zelensky, rejeitaram negociações que poderiam ter acabado com a guerra, afirmou o presidente da Rússia, Vladimir Putin. "Eles se recusaram a negociar. Se tivéssemos chegado a isso, tudo já teria terminado há muito tempo, há um ano e meio", afirmou o dirigente, acrescentando que o Estado ucraniano "poderá sofrer um golpe irreparável" se continuar na tentativa de responder às ações militares das forças russas.

"Quanto a este processo de negociação, é uma tentativa de nos encorajar a abandonar os ganhos que obtivemos no último ano e meio. Mas isso é impossível. Se o que está acontecendo agora continuar, não apenas a sua contraofensiva falhou, mas a iniciativa está nas mãos das Forças Armadas russas", continuou Putin durante reunião com autoridades locais.

Na avaliação do presidente russo, "uma das principais tarefas" dos "ataques" da Ucrânia "é desviar a atenção da sua própria população e dos patrocinadores do completo fracasso da chamada contraofensiva". "Completo e absoluto [fracasso]". "As pessoas perguntam frequentemente por que as autoridades de Kiev estão bombardeando cidades e vilas pacíficas? [...] Por que estão fazendo isso? Há uma resposta. [Para mostrar ao seu povo e aos seus patrocinadores que são capazes de responder às ações da Rússia", disse.

O governo da Rússia é contra a entrada dos ucranianos na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), liderada pelos Estados Unidos, e acusam os norte-americanos de interferência ilegal na política externa de alguns países europeus.

* Com informações da Sputnik

