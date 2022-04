Quase metade dos alemães está insatisfeita com Scholz, diz pesquisa

Apoie o 247

RT - Quase metade dos alemães está insatisfeita com o desempenho do chanceler Olaf Scholz, revelou uma pesquisa recente. De acordo com a pesquisa, a popularidade do chefe de governo alemão está em seu ponto mais baixo desde que ele tomou posse, em dezembro passado.



A pesquisa, realizada pelo pesquisador alemão Insa e encomendada pelo jornal Bild am Sonntag, indicou que cerca de 49% dos entrevistados não estão satisfeitos com a forma como Scholz está lidando com o cargo principal. Segundo o Bild am Sonntag, este é o menor nível de aprovação que o atual chanceler teve desde que assumiu o cargo em 8 de dezembro do ano passado.



38% dos alemães entrevistados disseram estar satisfeitos com o desempenho de Scholz. Quanto ao governo de coalizão atualmente no comando na Alemanha, ele não atendeu às expectativas de 55% dos entrevistados, enquanto os 35% restantes o aprovam.



Para medir a atitude do público, os pesquisadores entrevistaram 1.002 alemães na quinta-feira passada.

Uma pesquisa mais recente realizada pelo pesquisador Civey para o meio de comunicação Der Spiegel entre 17 e 19 de abril mostrou que apenas 25% dos alemães consideram Scholz um líder forte. 42% dos entrevistados disseram achar que o chanceler não tinha as qualidades de um líder forte, enquanto outros 23% se inclinaram para a mesma avaliação.



Der Spiegel observou, no entanto, que Scholz ainda era relativamente popular entre os apoiadores de seu Partido Social Democrata (SPD), com 65% das pessoas nesse grupo aprovando o desempenho do chanceler.



Esta pesquisa é baseada nas opiniões de 5.065 alemães.



A publicação atribuiu a aparente queda na popularidade de Scholz à recusa do chanceler em fornecer armamento pesado à Ucrânia. O artigo concluiu que o líder alemão parecia muito hesitante, tanto para seus oponentes políticos quanto para grandes setores da sociedade em geral.



Falando na terça-feira, Scholz insistiu que a Alemanha não poderia mais fornecer à Ucrânia armas de seus estoques militares, por medo de esgotar as próprias reservas da Bundeswehr em detrimento das capacidades de defesa do país. Em vez disso, o chanceler prometeu facilitar os contatos diretos entre Kiev e os fabricantes de armas alemães, bem como “fornecer o dinheiro necessário para a compra”.



Inicialmente, Berlim se absteve de enviar equipamentos militares para a Ucrânia depois de ter sido atacada pela Rússia em 24 de fevereiro. No entanto, mais tarde, à medida que o conflito progredia, a Alemanha mudou de rumo e concordou em enviar milhares de mísseis antitanque e antiaéreos para Kiev. No entanto, o grau de apoio militar fornecido ao país por Berlim permaneceu relativamente modesto, especialmente em comparação com países como os EUA e o Reino Unido. Autoridades ucranianas de alto escalão, incluindo o presidente do país, Volodymyr Zelensky, e seu embaixador na Alemanha, Andrei Melnyk, criticaram repetidamente o governo de Scholz pelo que descreveram como apoio inadequado.

De acordo com o Independent Commodity Intelligence Services (ICIS), a potência industrial da Europa recebeu cerca de 32% de seu suprimento de gás da Rússia em dezembro de 2021. Autoridades e líderes de associações empresariais alertaram repetidamente que um embargo ao gás russo causaria estragos na economia alemã. No entanto, a Ucrânia e alguns outros países do leste europeu estão pedindo a Berlim que pare de comprar hidrocarbonetos russos imediatamente, acusando a Alemanha de financiar efetivamente o Kremlin.



A Ucrânia desabafou sua frustração com a Alemanha na semana passada, quando as autoridades ucranianas desprezaram o presidente da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier, que pretendia fazer uma visita a Kiev em 13 de abril junto com vários outros chefes de Estado. O político alemão revelou que o governo ucraniano havia indicado que ele “não era procurado em Kiev”. Enquanto isso, os chefes de Estado da Polônia, Estônia, Letônia e Lituânia foram recebidos pelo presidente Volodymyr Zelensky conforme planejado.



As autoridades ucranianas criticaram fortemente os supostos laços estreitos de Steinmeier com a Rússia, já que o político estava, entre outras coisas, envolvido com o gasoduto Nord Stream 2.



O chanceler Scholz, por sua vez, descreveu o movimento de Kiev como “irritante”, dizendo que “teria sido bom” para a Ucrânia receber Steinmeier.

