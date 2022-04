Queda do PIB da Rússia pode atingir 12,4% em 2022, diz Ministério da Economia do país

Apoie o 247

Reuters - A Rússia espera que a economia contraia 8,8% em 2022 em seu cenário base, ou 12,4% em um cenário mais conservador, mostrou um documento do Ministério da Economia nesta quarta-feira, mais uma evidência de que a pressão das sanções está cobrando seu preço.

A previsão conservadora está alinhada com a do ex-ministro das Finanças Alexei Kudrin, que disse no início deste mês que a economia estava a caminho de contrair mais de 10% este ano em seu maior declínio no produto interno bruto desde 1994.

O Ministério da Economia espera que a economia da Rússia cresça 1,3% em 2023, 4,6% em 2024 e 2,8% em 2025, mostrou o documento. No cenário conservador, a economia deve se contrair 1,1%.

A extensão dos danos à economia este ano não é clara devido à incerteza em relação a possíveis novas sanções e questões comerciais. É provável que o governo revise as previsões várias vezes este ano.

A inflação, que já subiu para 17,62% em 15 de abril, deve acelerar para 22,6% este ano, mostrou o documento, e permanece bem acima da meta de 4% do banco central em 2023.

O banco central elevou as taxas de 9,5% para 20% no final de fevereiro em uma medida de emergência que a governadora Elvira Nabiullina disse ter ajudado a estabilizar o rublo e superar um pico de inflação.

A taxa básica do banco foi reduzida para 17% em 8 de abril em outro movimento não programado. Analistas consultados pela Reuters agora esperam que as taxas caiam ainda mais, em 200 pontos-base, para 15%, na próxima reunião de definição de taxas do banco na sexta-feira.

O investimento de capital deve cair de 25,4 a 31,8% após um crescimento de 7,7% em 2021, enquanto a renda real disponível, uma métrica altamente sensível para a Rússia, especialmente com o aumento dos preços atingindo os padrões de vida, pode cair 9,7% em 2022, de acordo com o ministério.

O Banco Mundial previu que a produção do PIB da Rússia em 2022 cairá 11,2% devido às sanções ocidentais impostas aos bancos, empresas estatais e outras instituições da Rússia.

