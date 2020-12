Queixa contra Bolsonaro está em análise, diz Tribunal Penal Internacional

Segundo o Tribunal de Haia, "o objetivo desta análise é avaliar se, com base nas informações disponíveis, os supostos crimes parecem estar sob a jurisdição do Tribunal Penal Internacional e, portanto, justificam a abertura de um exame preliminar". A queixa em pauta diz respeito à situação da população indígena no Brasil edit

247 - O Tribunal Penal Internacional confirmou, segundo Jamil Chade, do UOL, que está analisando uma queixa apresentada contra Jair Bolsonaro no que se refere à situação da população indígena no Brasil.

"O Escritório está analisando as alegações identificadas em sua comunicação, com a assistência de outras comunicações relacionadas e outras informações disponíveis", disse a entidade de Haia à Comissão Arns.

"O objetivo desta análise é avaliar se, com base nas informações disponíveis, os supostos crimes parecem estar sob a jurisdição do Tribunal Penal Internacional e, portanto, justificam a abertura de um exame preliminar sobre a situação em questão. A análise será realizada o mais rápido possível, mas saiba que uma análise significativa destes fatores pode levar algum tempo. Assim que for tomada uma decisão sobre se existe uma base para prosseguir, nós o aconselharemos prontamente e forneceremos as razões para a decisão", complementa o tribunal.

