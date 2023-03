Quem é o brasileiro que chocou o mundo ao ser detido em Portugal com carne humana em mala

Apoie o 247

247- Begoleã Fernandes é o brasileiro que foi preso no aeroporto de Lisboa, em Portugal, na última segunda (27), por carregar carne humana na mala. Ele pretendia embarcar para Belo Horizonte, em Minas Gerais, mas levantou suspeitas do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) por apresentar um cartão de identidade italiano e portar documentos em nome de terceiros, conforme as informações do jornal português Correio da Manhã.

Reportagem do portal Metrópoles investigou as redes sociais do mineiro e descobriu que ele frequentou a Escola Estadual Waldomiro Mendes De Almeida, em Matipó, Minas Gerais. Após terminar o ensino médio, ele foi aprovado no curso superior de odontologia, em 2018, no Centro Universitário Univértix.

Em interação na publicação sobre o ingresso do acusado no curso de odontologia, uma pessoa disse que ele era “aprendiz de Jeffrey Dahmer”, em referência a um assassino em série dos Estados Unidos que matou 17 homens e garotos, entre 1978 e 1991.

Sua conta no Facebook reúne mais de 1.200 amigos e diz que ele trabalhou em uma empresa em Matipó, sem dizer em qual função ou mesmo qual o nome da companhia. Begoleã é solteiro. Ainda na descrição, o perfil aponta que ele mora em Amsterdã, na Holanda.

Desde 2020 até o presente momento, ele exerce duas funções muito distintas em diferentes locais: ele é pintor, marceneiro e metalúrgico na Rota 262. Obviamente como uma brincadeira, Begoleã também se apresenta como presidente da República do Brasil.

