Quem é Qassem Soleimani, o general que Trump assassinou e o Irã promete vingar?

O general Qasem Soleimani, que morreu esta sexta-feira em Bagdad num ataque norte-americano, era uma das pessoas mais populares do Irã e um temido adversário dos Estados Unidos e dos seus aliados sionistas e das monarquias reacionárias do Oriente Médio edit

247 - O genera Soleimani foi o Comandante da força de elite iraniana Al-Quds da Guarda Revolucionáriae responsável pelas operações da República Islâmica no exterior.

O general que Trump mandou assassinar era um líder influente e desempenhou apel importante nas negociações políticas a partir de 2018 para a formação de um governo no Iraque.

Soleimani, que tinha 62 anos, transformou-se recentemente numa estrela no Irã, com muitos seguidores no Instagram.

Ele desempenhou um papel importante na luta contra as forças terroristas no Oriente Médio e se tornou o homem chave da influência iraniana na região. Com sua capacidade, reforçou o peso diplomático de Teerã, sobretudo no Iraque e na Síria, dois países em que os Estados Unidos intervêm militarmente.

"Para os xiitas do Oriente Médio ele é uma mescla de James Bond, Erwin Rommel e Lady Gaga", escreveu o ex-analista da CIA Kenneth Pollack no perfil de Soleimani para a edição da revista americana Time dedicado às 100 pessoas mais influentes do mundo em 2017.

As informações são do site português Sapo24